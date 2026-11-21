El Ayuntamiento de Abegondo mantiene su oposición a la subestación eléctrica que Red Eléctrica construye en Folgoso y asegura que continuará utilizando todas las vías administrativas y judiciales disponibles para intentar frenar el proyecto. El gobierno local prepara un nuevo recurso contra la autorización concedida por el Gobierno central para instalar una reactancia, una infraestructura que supondrá una ampliación de la instalación actual.

El alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, ha asegurado que el Ayuntamiento no renuncia a ninguna posibilidad para defender los intereses del municipio. "Non pararemos nunca na loita contra a subestación eléctrica impulsada polo Estado en Folgoso", ha manifestado el regidor, que insiste en que recurrirá "a todos os medios posibles" para evitar las consecuencias de la infraestructura.

La autorización administrativa para construir la reactancia se encuentra actualmente en exposición pública hasta el próximo 30 de noviembre. El Ayuntamiento está preparando las alegaciones para solicitar su anulación, siguiendo la misma estrategia que ha mantenido durante los anteriores procedimientos relacionados con la subestación.

Según explica el gobierno local, el Ayuntamiento de Abegondo y la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas fueron las únicas administraciones que presentaron alegaciones durante los distintos trámites de autorización del proyecto. Santiso lamenta la falta de respaldo de otras instituciones y asegura que estarían "encantados de contar con apoios doutras entidades para facer máis forza".

Posible recurso judicial

La oposición municipal no se limita a la nueva reactancia. El alcalde también insiste en que Abegondo no descarta acudir a los tribunales para intentar paralizar la construcción de la subestación, tanto en su parque de 400 kilovatios como en el de 220. El Ayuntamiento ya está estudiando con juristas las diferentes opciones para presentar un recurso contencioso-administrativo después de que sus anteriores alegaciones y recursos hayan sido rechazados por el Estado.

"En absoluto renunciamos a ir ao contencioso, faremos todo o que estea na nosa man", afirma Santiso, que agradece la colaboración de los vecinos de la zona. El Ayuntamiento está manteniendo reuniones con los afectados para coordinar la defensa de los derechos del municipio frente a una actuación que considera perjudicial para el territorio.

El gobierno local sostiene que el impacto de estas instalaciones no se limita a los terrenos ocupados por la subestación, sino que también alcanza a las futuras líneas de evacuación y a las infraestructuras vinculadas a los parques eólicos. En este sentido, denuncia que la actuación se está desarrollando sin consenso social y que puede provocar consecuencias ambientales irreversibles tanto en Abegondo como en otros municipios próximos.

Entre los argumentos que el Ayuntamiento ha utilizado en sus recursos figuran la supuesta falta de una evaluación ambiental adecuada y la fragmentación de los diferentes proyectos. La administración local considera que debería realizarse un análisis conjunto de la subestación, las líneas de transporte eléctrico y los parques eólicos a los que dará servicio.

Abegondo advierte de que distintas compañías eléctricas han solicitado y proyectado numerosos parques eólicos y sus correspondientes infraestructuras de evacuación en la zona. Algunos de estos proyectos ya han sido aprobados, otros rechazados y otros continúan pendientes de resolución. Para el gobierno municipal, su desarrollo conjunto podría generar un impacto ambiental de gran magnitud.

Un proyecto modificado

El alcalde también cuestiona la evolución que ha experimentado la iniciativa desde sus planteamientos iniciales. Según recuerda el Ayuntamiento, la subestación se presentó en un primer momento como una actuación destinada a reforzar el suministro eléctrico de A Coruña. Sin embargo, considera que el proyecto ha adquirido posteriormente una dimensión mayor al justificarse también por las necesidades de abastecimiento energético del AVE y la evacuación de la electricidad generada por los parques eólicos.

Santiso califica la actuación de "inxustificada" y asegura que continuará defendiendo los intereses de los vecinos hasta agotar todas las posibilidades administrativas y judiciales. "Non pararemos ata esgotar todas as vías e todas as posibilidades contra esta barbaridade", concluye.