El Ayuntamiento de Arteixo mantendrá en 2027 una bonificación del 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para los vecinos que instalen placas solares en sus viviendas. La medida permite reducir a la mitad el recibo durante tres años, con el objetivo de favorecer la implantación de sistemas de aprovechamiento de energía solar en el municipio.

La reducción se aplicará durante los tres ejercicios siguientes a la finalización de las obras, siempre que esta quede debidamente acreditada mediante la documentación técnica exigida. Uno de los requisitos para beneficiarse de esta ventaja fiscal es que el solicitante esté empadronado en el domicilio donde se haya realizado la instalación.

Para tramitar la bonificación, los interesados deberán presentar la comunicación de obra menor o la correspondiente licencia municipal, en función del tipo de actuación. También tendrán que aportar un certificado firmado por un técnico competente que acredite que la instalación cumple la normativa vigente y funciona correctamente, con las garantías de eficacia y seguridad necesarias.

Requisitos para la rebaja

Entre los documentos necesarios figura asimismo el certificado energético correspondiente al estado final de la vivienda tras la actuación, que deberá estar inscrito en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de Galicia. A esto se suma la acreditación de que la instalación de autoconsumo está registrada ante la Consellería de Industria.

El Ayuntamiento también comprobará que el propietario esté empadronado en el inmueble para el que solicita la ayuda fiscal y que se encuentre al corriente de sus obligaciones tributarias con la Administración local en el momento de conceder la bonificación.

La normativa municipal establece, además, que los equipos destinados a la producción de calor deben incorporar colectores con la correspondiente homologación de la Administración competente. Son condiciones técnicas vinculadas a la legalización y puesta en funcionamiento de este tipo de instalaciones.