Panorámica de As Pontes y de su lago Facebook Turismo As Pontes

Cuatro proyectos de las zonas de Transición Justa de Galicia reciben una ayuda de 2,4 millones de euros

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha publicado este jueves la adjudicación de ayudas a proyectos empresariales a través del Instituto para la Transición Justa (ITJ). Son un total de 22,3 millones de euros que se destinarán a 35 proyectos. En Galicia, los seleccionados son cuatro, que recibirán 2,4 millones de euros y permitirán crear 75 nuevos empleos.

La mayoría de las iniciativas gallegas se concentran en As Pontes.

Aquí Studio Percebeiros pondrá en marcha un proyecto de transformación de residuos y subproductos en materiales sostenibles para la fabricación de tableros de alto valor añadido.

La inversión subvencionable asciende a 1.901.799,25 euros y la ayuda propuesta será de 548.836,52 euros.

Actualmente trabaja aquí una persona y está previsto crear 17 nuevos puestos.

Otro proyecto de As Pontes es la ampliación de una fábrica para elaborar empanadas y tartas de Delicias Coruña.

De la inversión de 1.901.799,25 euros se propone una ayuda de 475.449,81 euros. A la plantilla, actualmente con unos 114 empleados, se sumarán otros 19.

El tercer proyecto de As Pontes será el de la creación de un centro de ensayo para la validación y optimización de tecnologías de tratamiento de aguas residuales industriales de Intacta Gestión Ambiental.

Del total de 1.371.300,18 euros, se propone una ayuda de 291.412,52 euros. Aquí trabajan ya cerca de 103 personas y se crearán 9 nuevos puestos.

El cuarto proyecto gallego seleccionado se ubica en Cabanas.

Aquí Montajes y Estructuras Lago construirá una nueva planta industrial. La inversión está cifrada en 3.815.260,10 euros y la ayuda propuesta en 1.117.670,52 euros.

En cuanto al empleo, cuentan ya con 27 trabajadores y se crearán 30 nuevos puestos.

La convocatoria estatal busca favorecer la diversificación de la economía local, atraer inversiones y generar oportunidades de empleo en territorios que afrontan procesos de transformación económica. Las empresas beneficiarias deberán crear los puestos de trabajo comprometidos y mantenerlos durante un periodo mínimo de tres años.

La convocatoria ha contado con una cofinanciación de 13,7 millones del Fondo de Transición Justa de la Unión Europea.