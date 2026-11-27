Marc Márquez ha anunciado que pondrá fin a su carrera deportiva al término de la temporada 2026, convirtiendo el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de este fin de semana en su última participación en el Campeonato del Mundo de MotoGP. Una decisión que cierra una de las trayectorias más extraordinarias de la historia del motociclismo y del deporte en general y también un camino que Estrella Galicia 0,0 ha tenido el privilegio de recorrer a su lado durante los últimos 15 años.

La historia de Marc Márquez y Estrella Galicia 0,0 comenzó en 2011, cuando el entonces joven campeón del mundo de 125 se convirtió en el primer embajador del proyecto de apoyo al talento joven de la marca en el motociclismo. Aquella relación supuso también el comienzo de la apuesta de Estrella Galicia 0,0 por este deporte y por una filosofía basada en acompañar al talento desde sus primeras etapas en las competiciones promocionales hasta la élite del Campeonato del Mundo.

15 años de camino compartido

Desde entonces, marca y piloto han compartido títulos, victorias y celebraciones, pero también los momentos más difíciles de una trayectoria que ha demostrado que el éxito no consiste únicamente en llegar a lo más alto, sino también en encontrar la fuerza para volver a intentarlo y no rendirse jamás.

Porque, como el propio Marc confesaba en una entrevista exclusiva a Estrella Galicia 0,0 un día después de hacerse con su décimo título, los resultados han camuflado una trayectoria tan brillante como sufrida, en la que la sonrisa más pícara y más franca del paddock estuvo mucho tiempo oscurecida. Estrella Galicia 0,0 quiere agradecer a Marc su confianza, cercanía y compromiso durante estos 15 años, así como todo lo que ha representado para la marca desde aquel primer encuentro en 2011: el no rendirse jamás, el crecer sin perder las raíces, el ganar sin sacrificar la identidad y los valores.

En palabras de Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera: "Hace tan solo unos días celebrábamos que Marc Márquez volvía a hacer historia. Hoy toca algo diferente: dar las gracias por estos 15 años, en los que Marc ha pasado a ser parte de nuestra familia. Hemos vivido juntos los éxitos, pero también las dificultades, y nos ha dado lecciones dentro y fuera de los circuitos. Porque Marc no solo es el mejor piloto de la historia del motociclismo, es el ejemplo de lo lejos que se puede llegar soñando en grande. Nos ha enseñado que la vida va de levantarse una y otra vez y que el inconformismo no es una actitud, sino una forma de entender la vida. Y esta siempre será su casa".

Termina ahora su etapa como piloto, pero permanece una historia compartida que forma ya parte de la identidad de Estrella Galicia 0,0 y de su trayectoria en el motociclismo.

Gracias por estos 15 años, Marc. Ha sido un privilegio acompañarte en el camino. Te deseamos todo lo mejor en esta nueva etapa.

"A veces la mente dice basta"

"He sido siempre un luchador, he intentado siempre sacar el cien por cien de todas las situaciones. He entregado mi cuerpo al motociclismo, me he entregado cada año superándome, intentando perfeccionar, pero llega un momento en el que todos somos humanos y, a veces, la mente dice ‘basta’. Creo que en este momento tengo que escuchar a mi mente y que ceda antes que mi cuerpo acabe por ceder. Siempre he sido muy optimista, pero no esperaba tener otra cirugía en el brazo derecho que me ha afectado más de lo que esperaba. También he tenido distintos episodios de diplopía, así que tomé la decisión entre las carreras de Japón e Indonesia. No sabía cómo comunicar mi retirada, pero, finalmente, lo he hecho al estilo de la película ‘Love Actually’, ya que en todo esto siempre ha habido mucho amor".