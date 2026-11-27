Rafael Louzán, Juan Manuel Vieites y Luis de la Fuente en la jornada sobre empresa y deporte organizada por la CEG. CEG/RFEF

La empresa mira al deporte y el deporte mira a la empresa. Empresarios y deportistas son luchadores con metas parecidas, por ello su conexión, en la cancha o en la oficina, tiene que ver con el talento y su aprovechamiento. Unos y otros no solo compiten, también explotan unos valores que fomentan el trabajo en equipo y la productividad. Y proporcionan riqueza económica, en definitiva.

Esta conexión y sus consecuencias se pusieron de manifiesto la semana pasada en el desarrollo de una jornada organizada por la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) que reunió al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, y al seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente.

Representantes de la Xunta, el Gobierno central y el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, entre otras empresas y entidades, asistieron a un encuentro que enfatizó los vínculos entre el mundo deportivo y el tejido empresarial.

"Son dos ámbitos que comparten una misma cultura del esfuerzo y de la superación. Ambos exigen preparación, compromiso, capacidad de adaptación y una clara orientación hacia los resultados", expresó el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites.

Aunque el fútbol tuvo más protagonismo, con las intervenciones de Louzán y De la Fuente, esa relación entre ámbitos se validó para otras disciplinas deportivas.

"Los deportistas de alto nivel adquieren durante su trayectoria un bagaje profesional y personal extraordinariamente valioso. Aprenden a trabajar por objetivos, a gestionar la presión, a organizar su tiempo, a asumir responsabilidades y a superar situaciones adversas. Son competencias perfectamente transferibles al ámbito empresarial. Por eso, desde el empresariado gallego tenemos que ser capaces de identificar, visibilizar y aprovechar ese talento", defendió Vieites.

El presidente de la CEG considera que esa identificación y aprovechamiento debe traducirse en el ofrecimiento de "proyectos, responsabilidades u objetivos" que a los deportistas "les resulten tan estimulantes como los que tuvieron en su trayectoria".

"Algunos pueden encontrar su siguiente reto profesional en una empresa, otros pueden decidir afrontar el maratón del emprendimiento. En ambos casos, Galicia tiene mucho que ganar", expone Vieites.

Después de la retirada

Esa etapa siguiente, cuando el deportista deja el deporte y busca otra actividad, también la tiene presente la patronal gallega en su relación con las administraciones. Por eso en abril del año pasado la CEG firmó con Fundación Deporte Galego de la Xunta un convenio para favorecer la inserción laboral de los deportistas de alto nivel (DGAN) y, al mismo tiempo, difundir acciones, formación e informaciones empresariales de interés.

"Durante su trayectoria, los deportistas de alto nivel aprenden a trabajar por objetivos, gestionar la presión, organizar su tiempo, asumir responsabilidades y superar situaciones adversas. Son competencias perfectamente transferibles al ámbito empresarial" Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia

Con este acuerdo se pretende promover la realización de prácticas de fin de grado o fin de máster en empresas asociadas y difundir ofertas de empleo y oportunidades laborales de estas entidades, a las que se les hará llegar las demandas de empleo de los propios deportistas de alto nivel.

"Los valores del deporte, como el esfuerzo, el rigor, la constancia, trabajar con metodología y por objetivos, la resiliencia, la excelencia, el trabajo en equipo y el cuidado del cuerpo y de la mente, cuentan en quienes lo practican con ingredientes esenciales para desarrollar no solo la actividad deportiva, sino para desarrollar cualquier otra actividad profesional", defiende Juan Manuel Vieites.

Emprendimiento e inserción

El convenio entre la CEG y la Xunta tiene como "pilar esencial" la aportación directa de información sobre oportunidades formativas, ofertas de empleo y salidas laborales, y promueve acciones de difusión del deporte y de los valores empresariales en las que puedan participar los deportistas.

"Los valores del deporte, como el esfuerzo, el rigor, la constancia, la excelencia, el trabajo en equipo... cuentan con ingredientes esenciales para desarrollar no solo la actividad deportiva, sino para desarrollar cualquier otra actividad profesional" Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia

El canal de difusión de acciones y proyectos es la Oficina de Atención ao Deportista y la Xunta también cuenta con el programa de recolocación laboral de la Fundación Deporte Galego con la Consellería de Emprego, que ofrece programas de formación, información e orientación, intermediación laboral o asesoramiento de cara a facilitar a deportistas gallegos de alto rendimiento su proceso de inserción laboral y apoyarles en el emprendimiento y el autoempleo a través de la Rede de Polos de Emprendemento e Apoio ao Emprego, con 15 centros repartidos por las cuatro provincias.

Fuentes de la Xunta apuntan que el perfil de deportista gallego de alto nivel más frecuente coincide con el joven que aún está en etapa de formación académica, aunque también se detectan casos de deportistas que llegan al final de su carrera deportiva sin experiencia laboral o sin formación suficiente. De ahí la relevancia de "anticiparse a futuras situaciones similares y reforzar su desarrollo profesional y personal más allá de su carrera deportiva".

Cifras deportivas de Galicia

El coloquio de la CEG con Louzán y De la Fuente abordó la dimensión social y emocional del fútbol, con el ejemplo del título mundial conquistado por la sección el pasado verano en Estados Unidos, la proyección de la marca España y la "traducción económica" del deporte.

Con Galicia como referencia, Vieites aportó varios datos apoyados en las estadísticas oficiales del IGE de 2024. El sector deportivo de la comunidad, dijo, generó un valor añadido bruto de 731,2 millones de euros, lo que representa el 0,9 % del PIB gallego, y supuso un crecimiento del 2 % respecto al ejercicio anterior.

El deporte genera 17.200 puestos de trabajo en Galicia, añadió. Solo el fútbol base implica a más de 57.800 jóvenes que se forman en este deporte y pertenecen a casi 4.300 equipos con niños y niñas de 4 a 19 años.