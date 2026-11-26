Evento de Inforhouse sobre la IA y las empresas en el estadio de Riazor. Enrique Romanos Tardío

La cita tuvo lugar en la sala Boa Vista del estadio de Riazor, donde expertos de Inforhouse e IBM compartieron su visión sobre cómo abordar los retos actuales de esta tecnología

Inforhouse analiza en A Coruña el presente y futuro de la implementación de la IA en las empresas impulsada por las soluciones de IBM

Este jueves 19 de noviembre, Riazor acogió un evento en el que Inforhouse compartió ante el público asistente cómo abordar los retos presentes de las nuevas tecnologías con la revolución de la inteligencia artificial en las empresas basándose en las soluciones de IBM.

La jornada, organizada por Inforhouse, comenzó con un café en el club 1906, uno de los espacios de hospitality del estadio de Riazor.

Después, los asistentes pudieron descubrir los rincones de la casa del Deportivo en un tour por el museo y por el propio estadio.

Las charlas dieron comienzo hacia las 13:30 horas, con la bienvenida de Vidal Díaz Cotón, director general de Inforhouse.

Desde la sala Boa Vista, Díaz Cotón destacó que quienes se reunieron aquí comparten "las mismas inquietudes".

Instante de la visita al estadio de Riazor en el evento de Inforhouse. Enrique Romanos Tardío

La IA, en sus palabras, ha dado lugar a "grandes necesidades de cambio en las organizaciones", por lo que "tenemos que dar respuesta a ello desde los puestos tecnológicos".

Esta no es una evolución más de la tecnología, sino una "revolución" diferente a las anteriores por su velocidad.

Para ello apuesta por abordarla desde una "mirada más empresarial".

En este sentido, indicó también la relevancia de pensar cómo implementarla desde la gestión de las organizaciones y no solo desde el punto de vista tecnológico.

"Tenemos que transformar a los usuarios de ChatGPT en usuarios de IA corporativa", ejemplificó.

El director de Inforhouse recordó que la IA es también una oportunidad y una forma de trabajar que debe integrarse en las organizaciones empresariales.

Vidal Díaz Cotón, director general de Inforhouse. Enrique Romanos Tardío

Hasta el momento, las áreas de IT acompañaban a las de negocio. "Ahora tenéis la oportunidad de ofrecer un cambio en el modelo de negocio de vuestras compañías", señaló a los asistentes, estableciendo una comparativa con la explosión del comercio electrónico hace años.

El secreto para todo esto es uno: la integración.

En este contexto, las "islas de conocimiento" de la IA deben pasar a formar parte de toda la compañía para pasar de "asistentes" a "transformadores" del modelo de trabajo. De esta forma recomienda evitar automatizaciones que no impliquen la supervisión humana.

Por eso, para adoptar esta nueva herramienta, Díaz Cotón repasó tres claves: preparar a la organización con un estudio previo, preparar a las personas que la componen para minimizar la "resistencia al cambio" y preparar los datos, la materia prima de la IA.

¿Qué deben hacer los profesionales ante ello? Decidir dónde y cuánto invertir, qué riesgos asumir, qué herramientas utilizar y qué resultados medir. Lo único que no queda por decidir es el momento porque, recalcó, "el cuándo es ya".

La diferencia, incidió Díaz Cotón, "estará en cómo hayamos integrado la IA en la organización" no qué herramienta se implementará.

Prioridades

A continuación fue el turno de Jacobo Garnacho, Head of Data & AI Sales de IBM, que compartió las tendencias de mercado y la estrategia de inteligencia artificial empresarial de la compañía.

Como ejemplo, explicó un proyecto que la multinacional estadounidense y la NASA han desarrollado a través de un nuevo modelo de IA llamado Surya para predecir el clima solar y proteger así la infraestructura crítica.

"No es lo mismo tener los datos que poder utilizarlos y analizar lo que está pasando", resaltó.

Siguiendo el ejemplo del modelo Surya, Garnacho recordó que "la IA ya está en el espacio y va a estar en cualquier dispositivo de la tierra". Hilando esta idea, explicó que "una empresa tiene su propio universo con sus sistemas, sus empleados y sus clientes que interactúan entre sí".

Su presentación continuó identificando los retos de la IA empresarial, que van desde la proliferación de modelos y la dependencia de proveedores o de agentes, hasta la seguridad, la regulación y la auditoría, el valor de los datos o hasta la soberanía, los costes y la capacidad de demostrar valor de negocio.

Jacobo Garnacho, Head of Data & AI Sales de IBM Enrique Romanos Tardío

En este contexto, IBM, con años de experiencia y crecimiento orgánico en la integración de tecnología, enfrenta estos retos con una diferencia respecto a herramientas anteriores: una mayor velocidad y una escala más grande.

Para la compañía, en los próximos dos o tres años, hay cuatro prioridades.

Por una parte la proliferación de agentes de "diferente naturaleza" que se están implementando ya en distintas áreas de cada empresa.

"¿Quién controla todo esto? ¿Cuánto me está costando?", planteó Garnacho. Las respuestas, ejemplificó, estarían en "contar con una torre de control" desde una "perspectiva estratégica".

"En IBM queremos convertirnos en la torre de control de la IA", resumió mostrando a su vez su propio panel de control de la herramienta watsonx con detalles cómo qué modelos se usan más o posibles errores.

Otra prioridad pasa por el gobierno del dato y la confianza.

Para la multinacional consiste en "tener visibilidad de los activos de IA, controlar el riesgo y el cumplimiento empresarial y la responsabilidad del control y alineación de negocio", esta última abordando diferentes perfiles dentro de la organización.

"No invertimos tanto en modelos. Nuestro foco es el gobierno de la IA", subrayó el representante de IBM desde Riazor.

El tercer punto se centró en la importancia del tiempo real.

Más allá de los agentes, Garnacho destacó la relevancia de saber también cómo operar en un contexto amplio "importantísimo" o, en otras palabras, dotar a los modelos de "un sistema nervioso".

En este caso la herramienta que presentó es Confluent, una plataforma que permite conectar, integrar y procesar datos en tiempo real procedentes de distintas fuentes y sistemas.

En último lugar, la conversación regresó a la base: los datos.

Frente a la idea de que una IA vale lo que valgan los datos, Garnacho subrayó que "los datos SON la aplicación" y ahí estará la ventaja competitiva de las empresas y el verdadero valor diferencial.

Su intervención terminó mirando al futuro con una mención a la computación cuántica, algo que supondrá un "cambio de paradigma" que no sustituirá a la IA pero que también será un gran avance en este ecosistema tecnológico.

La IA bajo control

La última charla estuvo a cargo de Rodrigo Pérez, Responsable de Desarrollo de Negocio - Gran Cuenta de Inforhouse, que abordó cómo aterrizar todo esto en el mercado.

La ponencia de Pérez partió de los mismos cuatro conceptos: los agentes, la confianza, el tiempo real y los datos.

Con la tecnología ya existente, el reto "es gobernarla" y de esta manera escalarla.

Algunas de las cifras que compartió el Responsable de Desarrollo de Negocio - Gran Cuenta de Inforhouse apuntan a que el 57% de los directivos españoles ve los ataques a sistemas de IA como la amenaza para la que están menos preparados.

Además, 9 de cada 10 empresas ya usan IA agéntica, aunque el 49% no ha adaptado su marco de gobierno. A esto se suma un dato que arroja que el 40% deja que la IA ejecute decisiones sin aprobación humana.

Todo esto sucede en un momento en el que la implementación es más rápida que el desarrollo de la gobernanza.

Y para avanzar hacia una IA empresarial gobernada, segura y confiable, Pérez volvió a poner el foco en las soluciones de IBM watsonx. Destacó watsonx Orchestrate como pieza clave para crear, gestionar y coordinar agentes de IA capaces de trabajar con diferentes herramientas y procesos de negocio, y watsonx.governance para establecer los controles, la supervisión y la trazabilidad necesarios para gobernar la IA y generar confianza en su uso. Todo ello apoyado en una estrategia de datos sólida, que permita a las empresas escalar la IA de forma responsable y convertirla en verdadero valor de negocio.

Rodrigo Pérez, Responsable de Desarrollo de Negocio - Gran Cuenta de Inforhouse Enrique Romanos Tardío

Respecto a la ciberseguridad, señaló que "la IA se protege con IA" y, en cuanto a las mediciones, indicó ventajas como la reducción de tiempos de producción y eficiencia de un 66%, una bajada del 40% en los costes empresariales con esta tecnología o un aumento del 49% en la velocidad en la toma de decisiones.

En contraposición, el riesgo de no tenerla controlada se puede cifrar en pérdidas de hasta 4,4 millones de euros.

Además, Pérez recordó en qué marco regulatorio se mueve la aplicación de la inteligencia artificial en España.

"Ya hay una regulación fuerte y tenemos que adaptarnos a la que viene", señaló.

La cita terminó con una comida en el propio estadio de Riazor para poner el broche final a una jornada que aportó una nueva mirada sobre la IA con el foco en las empresas y, sobre todo, en las personas que las componen.

Toda la información y datos compartidos durante el evento se pueden recuperar en la web de Inforhouse.