La novena edición se celebrará el 2 de diciembre con una cena de Alborada y la actuación de Mag Lari. Los beneficios se destinarán a la Fundación Xana, creada por Luis Enrique y Elena Cullell

La sala Pelícano de A Coruña prepara una noche para sentarse a la mesa, disfrutar de la magia y echar una mano. El próximo miércoles 2 de diciembre, a las 21:00 horas, volverá a acoger la Gala Ilusión, que alcanza su novena edición con una causa a la que dedicar todos sus beneficios: ayudar a los menores con enfermedades graves y a sus familias a través de la Fundación Xana.

La cita, impulsada por el Grupo Pelícano, reunirá a empresas colaboradoras, representantes institucionales y personalidades de distintos ámbitos. Sobre la mesa habrá productos de la tierra, con una cena a cargo del equipo de Alborada. La velada también tendrá sorpresas y un cierre en el que la ilusión será protagonista por partida doble: el encargado de poner el broche final será el mago Mag Lari.

A favor de Fundación Xana

Pero el motivo que reúne a todos estará en la labor de la Fundación Xana. Creada en agosto de 2024 por el exfutbolista y entrenador Luis Enrique Martínez y Elena Cullell, la entidad acompaña a niños, niñas y adolescentes con enfermedades graves que se encuentran en situación de vulnerabilidad, así como a sus familias.

Su trabajo busca mejorar el día a día de quienes afrontan la enfermedad de un hijo sin disponer de los recursos necesarios. Para ello, ofrece una atención que abarca el bienestar físico, psicológico y social, con el objetivo de que tanto los menores como sus familias se sientan acompañados.

La gala permitirá conocer más de cerca esa labor. Está prevista la presencia de Elena Cullell, patrona fundadora, y de su hermana Bela Cullell, directora general de la fundación, que se dirigirá a los asistentes. Luis Enrique también participará en la noche, en su caso a través de un mensaje audiovisual.

La parte más lúdica llegará con Mag Lari, que pondrá el cierre a la celebración. El ilusionista ha llevado a los escenarios espectáculos como Secrets, Splenda, Ozom, 25 Ilusiones y Strafalari, y ha actuado tanto en teatros españoles como en festivales de países como Francia, Portugal, Alemania, Suiza y Japón.

Ocho galas desde 2016

Detrás de esta nueva edición hay un recorrido solidario que comenzó en 2016. Desde entonces, el Grupo Pelícano ha celebrado ocho galas en las que la colaboración entre empresas ha servido para apoyar a distintas entidades y proyectos sociales.

Entre los destinatarios de las ayudas de ediciones anteriores figuran Padre Rubinos, Cáritas Interparroquial de A Coruña, el Banco de Alimentos Rías Altas y la Cocina Económica. También se ha colaborado con la Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga, las fundaciones Diego González Rivas y Luzón, la organización Kind Surf y una campaña de reparto de 5.000 cestas de Navidad.

Este año, ese esfuerzo compartido tendrá como destino la Fundación Xana, con una cena y un espectáculo que servirán para sumar apoyos a las familias a las que acompaña.