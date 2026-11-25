Alejandro, recién titulado en Bioquímica, y Marcos Lojo, estudiante del máster en Banca y Finanzas de la Universidade da Coruña Quincemil

Jóvenes en busca de empleo en A Coruña: "Encontrar la primera experiencia laboral no es fácil"

Conseguir una primera oportunidad laboral, encontrar un empleo relacionado con los estudios cursados o descubrir nuevas salidas profesionales. Con estos objetivos se han acercado este miércoles numerosos jóvenes a Palexco, en A Coruña, donde la Cámara de Comercio celebra, hasta las 14:00 horas, la XX Feria de Empleo Talento Joven.

Cerca de 60 empresas participan en una jornada que permite a los asistentes entregar sus currículums, conocer de primera mano las necesidades de las compañías y establecer un primer contacto con sus responsables de selección.

Entre los asistentes se encuentra Alejandro, de 23 años, recién titulado en Bioquímica y especializado en Microbiología. "Encontrar la primera experiencia laboral no es fácil", reconoce. Su objetivo es conocer qué demanda actualmente el mercado y descubrir en qué tipo de empresas podría encajar su perfil.

Aunque le interesa especialmente el trabajo en laboratorio, no descarta otras posibilidades. "Vengo a ver en qué tipo de empresas podría encajar", explica.

También tiene 23 años Ángel, que está completando su formación en el ámbito de la ingeniería informática. En su caso, busca conocer las oportunidades profesionales que ofrece A Coruña y las posibilidades de crecimiento que existen en la ciudad. Su intención es conseguir unas primeras prácticas o un empleo que le permita continuar desarrollándose profesionalmente.

Ángel, que está completando su formación en el ámbito de la ingeniería informática Quincemil

Más allá de los estudios

No todos los asistentes buscan un puesto directamente relacionado con su formación. Raquel, de 27 años, está especializada en educación, pero quiere descubrir otros ámbitos profesionales.

"Me gustaría poner en práctica las habilidades adquiridas y adquirir nuevas", señala. Entre las empresas que han despertado su interés se encuentra EF Business School, aunque tampoco descarta puestos administrativos, una actividad con la que está familiarizada por su experiencia en el ámbito educativo.

Emma López, Daniel y Lucía, los tres de 21 años, han acudido juntos a Palexco para conocer las oportunidades que tienen a su alcance. Ninguno llega con una empresa concreta en mente, pero los tres coinciden en el interés por acercarse al mundo laboral.

"A ver si encuentro algo que me ayude a meterme un poco más en el mundo laboral", comenta Emma, que actualmente compagina la búsqueda de empleo con sus estudios.

Emma López, Daniel y Lucía, los tres de 21 años, durante su visita a la Feria de Empleo Talento Joven en Palexco Quincemil

Daniel, por su parte, se interesa especialmente por las compañías vinculadas a la informática, aunque está abierto a otras alternativas. "Si hay algo que me llame la atención que no sea relacionado con informática, también me valdría", asegura.

Lucía estudia actualmente en el ámbito de la radiología, aunque también cuenta con formación audiovisual y realiza trabajos puntuales relacionados con este último sector.

"Venir aquí creo que es una oportunidad para también tener ya más de cerca contacto con las empresas", explica. Para ella, uno de los principales atractivos de la jornada es poder hablar directamente con los responsables de las compañías y conocer cómo funcionan los procesos de selección.

Entre los asistentes también se encuentra Marcos Lojo, de 23 años, estudiante de un máster en Banca y Finanzas en la Universidade da Coruña (UDC), que considera la feria una buena oportunidad para acercar a los recién titulados al mundo laboral.

Representantes de la compañía de seguros Ocaso, durante la jornada en Palexco Quincemil

¿Qué buscan las empresas?

Al otro lado de los estands, las compañías buscan incorporar nuevos perfiles a sus equipos. Las ganas de aprender, la actitud y la disposición para adquirir nuevas competencias son algunas de las cualidades que destacan.

Es el caso de Ocaso, que ofrece formación y acompañamiento a quienes quieran iniciar una trayectoria profesional en el sector asegurador. "Buscamos perfiles que tengan ganas, que quieran aprender, y nosotros les vamos a apoyar durante todo el camino", explica Marcos, representante de la compañía.

La empresa contempla enseñar la profesión desde cero, desde el conocimiento de sus productos hasta las técnicas de venta y asesoramiento. Incluso existe la posibilidad de iniciar la actividad profesional tras superar el correspondiente proceso de selección. "Para mí, lo que ha marcado la diferencia, el éxito del candidato, es las ganas que le ha puesto", sostiene.

Rita Lombán de EF Business School Quincemil

Por su parte, EF Business School ha acudido a Palexco con tres vacantes: una vinculada al área comercial y de admisiones, otra de técnico de selección y una tercera de docente.

Rita Lombán, consultora de formación ejecutiva y posgrado, explica que durante la jornada realizan un primer filtro de los candidatos, analizando sus currículums, su trayectoria y sus intereses, antes de continuar con los correspondientes procesos de selección.

Isabel de grupo Gerca Quincemil

Del metal a la banca

La diversidad de sectores representados en la feria permite a los jóvenes conocer oportunidades laborales en ámbitos muy diferentes.

Desde Vimianzo se ha desplazado hasta A Coruña el grupo Gerca, que busca perfiles como ingenieros, arquitectos, soldadores o plegadores.

Isabel, responsable del departamento de Recursos Humanos de la compañía, explica que trabajan habitualmente con personas que están completando su formación o que acaban de finalizarla, así como con profesionales procedentes de otros sectores que buscan reorientar su trayectoria.

Antía y Lucía, de la empresa de trabajo temporal Temporing Quincemil

También participan empresas de trabajo temporal como Temporing. Antía y Lucía, trabajadoras de la compañía, señalan que entre las vacantes que necesitan cubrir con mayor urgencia se encuentran las de administrativo contable y carretillero.

Desde Adecco, Cristina Fernández, directora de la oficina de A Coruña, destaca la variedad de perfiles con los que trabajan, desde administración y banca hasta industria, metal y logística, un sector en el que aumenta la demanda de personal durante la recta final del año. "Cualquier perfil es bienvenido", afirma.

Su compañera Ana Sánchez señala que actualmente gestionan en A Coruña, entre otras, ofertas para un administrativo de compras y un técnico contable fiscal. La feria les permite, además, establecer contacto con estudiantes que todavía no han terminado su formación, pero que próximamente se incorporarán al mercado laboral.

Ana Sánchez y Cristina Fernández de Adecco Quincemil

Prepararse para una entrevista

La XX Feria de Empleo Talento Joven está orientada a menores de 30 años que no se encuentran trabajando ni estudiando y que están inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, aunque entre los asistentes también se encuentran estudiantes interesados en conocer sus futuras salidas profesionales.

Además del contacto directo con las empresas, la jornada contempla talleres en los que se abordan estrategias para afrontar los procesos de selección y realizar con éxito una entrevista de trabajo.