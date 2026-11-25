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Amicos abre a inscrición para axudar a 100 persoas desempregadas a atopar traballo no Barbanza
A entidade pon en marcha unha nova edición do seu Programa Integrado de Emprego da Asociación Amicos, cun ano de orientación, formación e acompañamento para mellorar as oportunidades laborais das persoas participantes
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Atopar un emprego non sempre é doado. Coñecer as oportunidades que ofrece o mercado laboral, identificar as propias capacidades e saber como afrontar un proceso de selección require, en moitas ocasións, orientación e acompañamento especializado. Con este obxectivo, a Asociación Amicos abre o prazo de inscrición para unha nova edición do seu Programa Integrado de Emprego, co que busca axudar a 100 persoas desempregadas a mellorar as súas oportunidades de acceder ao mercado laboral.
A iniciativa, que se desenvolverá ao longo dun ano, está dirixida a persoas con ou sen discapacidade e ofrece un itinerario de traballo adaptado ás necesidades e obxectivos de cada participante. O propósito é que cada persoa poida adquirir ferramentas, coñecementos e experiencia para avanzar na súa procura de emprego, contando en todo momento co apoio do equipo especializado de Amicos.
O programa combina orientación laboral individualizada, asesoramento na procura de emprego, formación, obradoiros de habilidades sociolaborais, resolución de dúbidas técnicas e información sobre mobilidade laboral. Ademais, inclúe prácticas profesionais non laborais e un traballo directo co tecido empresarial para identificar oportunidades de contratación e conectar as persoas participantes coas empresas.
Os itinerarios estarán especialmente orientados a sectores con posibilidades de emprego na comarca, como comercio, atención á clientela, administración, ocio e tempo libre ou tarefas de loxística e almacén, tanto no ámbito industrial como no comercial.
Para iso, Amicos traballa en colaboración con empresas da contorna, entre elas Grupo Jealsa, no sector conserveiro, Vegalsa-Eroski e Gadisa, na distribución alimentaria, así como establecementos de pequeno e mediano comercio do Barbanza.
A experiencia acumulada pola entidade neste ámbito avala a aposta por este modelo de acompañamento. A inserción adoita ser do 35%, e aínda que o compromiso de inserción laboral establecido pola entidade para a última edición foi do 45%, Amicos acadou unha taxa de inserción do 72% na edición 2025/26, segundo os datos da propia entidade.
Keltoi Cameán, coordinador da área de Alianzas con Persoas e Empresas de Amicos, explica que estes resultados responden ao coñecemento do mercado laboral da comarca e á experiencia adquirida no desenvolvemento de diferentes programas de emprego. “Grazas a esa bagaxe, optamos por itinerarios con alta taxa de empregabilidade na comarca”, sinala.
Esta nova edición conta con 100 prazas e abrangue os concellos de Noia, Lousame, A Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Ribeira, Boiro e Rianxo.
O programa está especialmente dirixido a persoas desempregadas con discapacidade e/ou en risco de exclusión social, persoas beneficiarias do tramo de inserción da Risga, desempregadas de longa duración, migrantes, menores de 30 anos e mulleres en situación de desemprego.
Ademais da formación e orientación, a iniciativa incorpora medidas para facilitar a conciliación familiar, como a adaptación de horarios, apoios económicos para acceder a servizos de coidado e accións de información sobre recursos comunitarios. Ao estar financiado pola Xunta de Galicia e o Servizo Público de Emprego Estatal, as persoas participantes poderán recibir unha axuda de dez euros diarios por cada acción na que interveñan.
As persoas interesadas en participar poden solicitar información e iniciar a súa inscrición ata mediados de decembro a través do correo electrónico programaintegrado@amicos.org ou nos teléfonos 672 745 058 e 672 745 052.
As prazas son limitadas e cubriranse ata completar as 100 dispoñibles. Unha oportunidade para dar un novo impulso á procura de emprego co acompañamento e a experiencia do equipo de Amicos.