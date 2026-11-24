El emprendimiento tendrá una nueva cita en A Coruña este sábado, 28 de noviembre. El Centro Municipal de Empresas ACCEDE Papagaio acogerá, a partir de las 9:30 horas, la tercera edición del Encontro Emprendemento Coruña 2026, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento para poner en contacto a personas emprendedoras, empresas y entidades de apoyo a la creación de nuevos negocios.

La jornada pretende convertirse en un escaparate del talento empresarial que está surgiendo en la ciudad, dando visibilidad a proyectos de reciente creación y acercando a la ciudadanía sus productos, servicios e iniciativas. Además, permitirá conocer los recursos disponibles para quienes estén pensando en poner en marcha una idea de negocio y establecer vínculos con las organizaciones que ofrecen asesoramiento y acompañamiento durante ese proceso.

La programación combinará una exposición de proyectos empresariales con charlas inspiradoras, una mesa redonda sobre cuestiones de interés para el sector y una actividad de networking para facilitar el intercambio de experiencias y la creación de nuevos contactos. La muestra permanecerá abierta durante buena parte de la jornada, de manera que las empresas participantes podrán presentar directamente sus propuestas y dar a conocer sus productos y servicios.

Cuatro premios y 8.000 euros

Uno de los principales atractivos del encuentro será la entrega de cuatro premios, que suman una dotación económica de 8.000 euros. El reconocimiento al proyecto más innovador estará dotado con 3.000 euros, la misma cantidad que recibirá el mejor proyecto de economía social. Además, se concederán dos premios de 1.000 euros cada uno a las iniciativas que destaquen por su mayor impacto local.

Las entidades participantes también tendrán espacios propios para presentar los recursos y actividades que ofrecen a las personas emprendedoras. Por su parte, las empresas podrán utilizar la jornada para promocionar sus negocios y mostrar sus productos o servicios.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, destacó que el encuentro pretende ir más allá de una simple exposición de iniciativas empresariales y convertirse en un punto de encuentro para compartir conocimientos, generar contactos y establecer colaboraciones entre empresas, emprendedores, el Ayuntamiento y entidades especializadas.

Esta tercera edición se celebrará por primera vez en el Centro Municipal de Empresas ACCEDE Papagaio, una ubicación con la que el Gobierno local busca reforzar el papel de estas instalaciones como espacios de referencia para quienes desean poner en marcha nuevos negocios.

La iniciativa se enmarca en la estrategia municipal de apoyo al emprendimiento y busca contribuir a consolidar una red de colaboración que facilite tanto la creación como el crecimiento de empresas, con el objetivo de impulsar la actividad económica y el empleo en A Coruña.