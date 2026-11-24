La Confederación Gallega de Personas con Discapacidad (COGAMI) ha puesto en marcha un proyecto de inclusión laboral, centrado en reducir la brecha digital y fomentar la inserción profesional de cerca de 280 personas, con especial atención al rural gallego. El proyecto, cuyo coste asciende a los 18.000 euros, está financiado por BBVA.

Anxo Queiruga, presidente de COGAMI, ha recibido esta mañana en su sede de Santiago de Compostela a Begoña Cuetos, Directora de Banca de Empresas e Instituciones de la Regional Noroeste de BBVA, para presentarle los avances del ‘Programa de mejora de la Empleabilidad de Personas con Discapacidad’.

Es una iniciativa que contempla 37 talleres de empleabilidad, dirigidos a personas de entre 18 y 65 años, con especial foco en las competencias digitales, claves para facilitar el acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad, particularmente en el rural gallego, donde existen mayores dificultades estructurales para acceder a recursos y oportunidades laborales.

A través de un enfoque integral que combina orientación laboral, formación transversal y capacitación técnica, la iniciativa promueve la autonomía personal y profesional de los participantes en condiciones de mayor igualdad.

Una colaboración satisfactoria

“Para BBVA es un orgullo colaborar con entidades que llevan tantos años de trayectoria como COGAMI, cuyo trabajo diario transforma realidades. Creemos firmemente que la capacitación tecnológica y el impulso al empleo son palancas indispensables para reducir desigualdades y construir una sociedad más inclusiva, especialmente en los entornos rurales de Galicia”, ha señalado Begoña Cuetos, directora de Banca de Empresas e Instituciones de la Regional Noroeste de BBVA en nota de prensa.

Por su lado, el presidente de COGAMI, Anxo Queiruga, ha expresado “agradecemos el compromiso y la implicación de BBVA con la labor del servicio de Empleo de COGAMI. Esta colaboración permite que las personas con discapacidad que viven en el rural adquieran competencias digitales, reduzcan la brecha digital y cuenten con las mismas oportunidades a la hora de acceder al mercado laboral”.

Capacitación digital y empleo

El plan de trabajo contempla la realización de 30 talleres grupales de empleabilidad y 7 talleres especializados en competencias digitales básicas, diseñados para romper la brecha digital y dotar a los asistentes de herramientas clave para el mercado laboral actual.

Entre las materias impartidas destacan la elaboración de currículum vitae adaptados, la optimización de perfiles en plataformas profesionales como LinkedIn, el refuerzo de las llamadas soft skills y la preparación de procesos de selección mediante simulacros de entrevistas y dinámicas de grupo.

El programa prevé alcanzar entre 260 y 280 personas participantes, de las cuales más del 70% mejorará sustancialmente sus competencias digitales y al menos 80 accederán de forma directa a procesos reales de selección y entrevistas de trabajo durante o tras la finalización del proyecto.

Con este respaldo, BBVA reafirma su compromiso con el tejido social gallego, impulsando proyectos de alto impacto que combinan formación, tecnología y empleabilidad para generar un cambio positivo y duradero en la vida de las personas.