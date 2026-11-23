Que las empresas exporten más y de forma estable, diversificar los mercados e incorporar la digitalización y la innovación para que llegue más inversión a Galicia. Estos son los principales objetivos de la nueva Estrategia de internacionalización de las compañías gallegas, que este lunes ha recibido luz verde en el Consello da Xunta.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, explicó tras la reunión semanal de su Gobierno que el volumen de exportaciones es "muy notable" en comparación con el tamaño de Galicia y cifró en casi 3.000 las empresas que venden en otros países de forma habitual.

La nueva estrategia de internacionalización busca aumentar este número de empresas gallegas que venden en el exterior, así como ampliar los mercados a los que se dirigen priorizando los de Mercosur y China. El plan cuenta con más de 161 millones de euros hasta 2028.

Exportaciones en Galicia

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, tomó la palabra de Rueda para explicar más detalladamente la estrategia. La titular de Economía indicó que esta será la hoja de ruta del Igape para acompañar a las empresas a través del mercado exterior en un momento en el que abrirse al mundo no resulta sencillo debido al proteccionismo al alza y a la situación de inestabilidad.

"En el escenario actual, lo peor es quedarse parado. La empresa que diversifica tiene más posibilidades, por eso buscamos que más empresas vendan fuera y lleguen a más mercados", explicó Lorenzana, que explicó que Galicia exporta el 8% del total a nivel nacional, "rivalizando con País Vasco el quinto puesto".

Las exportaciones de la comunidad gallega han aumentado más de un 60% en los últimos diez años, situándose en 30.938 millones de euros en 2025. La mitad de estas ventas proceden de los sectores de la automoción (29,4%) y del textil (23,3%), habiendo en la actualidad 2.839 empresas exportadoras regulares (que comercializaron con el exterior al menos durante los últimos cuatro años consecutivos).

"Crecemos desde 2020 en donde más cuesta crecer: un 71% en América del Sur y un 33% en América del Norte, así como un 26% en Asia", continuó la conselleira de Economía

Lorenzana señaló durante su intervención que 2026 es complicado pero sólido para Galicia, que en lo que va de año ha aumentado un 15% las exportaciones con Estados Unidos: "Tenemos que mejorar. Más de siete de cada diez euros que exportamos van para la Unión Europea, es una dependencia que tenemos que ir reduciendo".

Así es la estrategia aprobada

La Xunta tiene cinco metas de cara a 2028: aumentar el volumen de exportaciones hasta los 32.000 millones de euros; incrementar la base exportadora regular un 20%; aumentar un 50% las exportaciones a Asia, Mercosur y Norteamérica; conseguir un 20% más de empresas con apoyo a la internacionalización digital; y captar 600 millones de euros de inversión internacional.

Para ello, el Gobierno gallego ha dado luz verde a esta estrategia que destinará 161,4 millones de euros a cinco ejes y 14 planes de acción con los que acompañará a la empresa.

El primero de los ejes es el acceso a la información y el fomento de la internacionalización, destinado a captar talento y a asesorar empresas que inicien o consoliden su actividad internacional. Cuenta con tres herramientas: la Mesa Galega de Internacionalización e Servizo de Licitacións Internacionais; el Centro de inteligencia de Mercados con el análisis de datos e inteligencia artificial; Galicia Talento Internacional (gestores y Bolsas Igape Internacional); y el Itinerario de iniciación a la internacionalización.

El segundo eje gira alrededor de la internacionalización de la innovación y busca impulsar la capacidad internacional de las empresas innovadoras y tecnológicas gallegas e incorporar herramientas digitales a la actividad exterior del empresariado (comercio electrónico, mercadotecnia digital...). Además, se fomentará que las startups salgan al exterior desde el principio (Galicia Empresa Global).

La estrategia contiene un eje que aglutina la mayor parte de los fondos (86%) y que gira alrededor de la implantación de las empresas en nuevos mercados. Galicia Implantación Exterior (50,4 millones) acompañará a las compañías en destino y proporcionará financiación para establecerse en mercados como Estados Unidos, Japón o México; mientras que Galicia Conecta País-Sector (32,3 millones) recoge planes específicos para los sectores estratégicos de la economía gallega.

Este eje incluye además otros dos apartados con 28,4 y 28,3 millones de euros respectivamente: Galicia Conecta Mercosur, que buscará oportunidades, contactos y apoyo para entrar en estos países, y Galicia Conecta China, que proporcionará información y contactos a partir de la antena del Igape en este estado.

El cuarto eje es la red exterior y la coordinación del ecosistema internacional, que busca unir las antenas con la comunidad empresarial en el exterior y que sumará a Argentina y Brasil a estas antenas, mientras que el quinto es la atracción de inversiones y el posicionamiento de Galicia como destino competitivo.

Plan de seguridad viaria

El Consello da Xunta también ha aprobado este lunes el plan de seguridad viaria de Galicia hasta 2030. El objetivo de esta medida es reducir los siniestros en las carreteras gallegas.

Para ello, se buscará mejorar la seguridad en las vías, haciendo especial hincapié en los tramos de alta concentración de accidentes por invasión de animales (sobre todo jabalíes), para lo que se aumentarán las vallas.

El plan también establece el refuerzo de la seguridad de los usuarios más vulnerables (peatones, ciclistas, motoristas, personas que van en patinete eléctrico...) mediante la construcción de sendas peatonales y aceras.

La Xunta, además, reforzará la seguridad viaria con cursos y charlas de la mano de Tráfico y las fuerzas de seguridad del Estado, al mismo tiempo que informará de las sanciones de circular en un vehículo que no dispone de ITV y mejorará los equipos de emergencias que actúan cuando hay accidentes, según ha explicado Rueda.