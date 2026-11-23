Los empresarios gallegos alertan del impacto que tendría la retirada de construcciones en la costa

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha defendido este lunes una protección del litoral compatible con la actividad económica, alertando del impacto que tendría en Galicia una política de retirada generalizada de construcciones en la costa.

"Cualquier actuación sobre la costa debe abordarse desde el rigor técnico, la proporcionalidad, el diálogo y el conocimiento de la realidad económica, social y territorial de cada región", ha señalado la entidad a través de un comunicado a raíz del debate abierto en Europa sobre la retirada de construcciones situadas en primera línea del litoral como respuesta al cambio climático.

"La protección del litoral y la adaptación al cambio climático son objetivos necesarios, pero no pueden plantearse al margen de las consecuencias que determinadas decisiones puedan tener sobre la actividad económica, el empleo, la inversión y el futuro de miles de empresas y familias", ha concretado el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites.

Galicia está estrechamente vinculada con el mar. "Nuestro litoral no es únicamente un espacio natural que proteger, sino también un territorio en el que se asienta una parte esencial de nuestro tejido productivo. El complejo mar-industria, que engloba actividades pesqueras, marisqueras, acuícolas, conserveras, transformadoras, logísticas y auxiliares, constituye un elemento estratégico para la economía gallega y para la cohesión de numerosas localidades costeras", añadió Vieites.

La entidad explica que muchas de estas actividades requieren una ubicación próxima al mar por el acceso a los recursos, las condiciones operativas, las infraestructuras portuarias y la cadena de valor, ante lo que el presidente de la CEG advierte: "Plantear su retirada o desplazamiento sin valorar adecuadamente estas circunstancias podría comprometer su viabilidad, provocar pérdida de inversiones, destrucción de empleo y debilitar ecosistemas económicos y sociales que son fundamentales para Galicia".

"No podemos abordar la ordenación de la costa desde planteamientos generalizados que no distingan entre usos, actividades, territorios y situaciones concretas. La realidad del litoral gallego exige soluciones adaptadas a sus características, no decisiones uniformes que puedan penalizar injustificadamente a sectores estratégicos", ha explicado Vieites.

Evaluaciones individualizadas

El presidente de la CEG considera que la protección medioambiental y el desarrollo económico no son objetivos incompatibles: "Es posible avanzar en la resiliencia frente al cambio climático, mejorar la sostenibilidad de las actividades productivas, proteger los ecosistemas y, al mismo tiempo, preservar aquellas instalaciones y empresas cuya actividad es compatible con el entorno y cuya ubicación resulta imprescindible".

Así, la entidad indica que cualquier iniciativa que pueda implicar la retirada, reubicación o limitación de construcciones y actividades en la costa "debe sustentarse en evaluaciones individualizadas, criterios científicos y técnicos transparentes, análisis de alternativas y una valoración rigurosa de sus efectos económicos y sociales".

Algo que, en todo caso, también debe "garantizar seguridad jurídica, previsibilidad normativa y mecanismos de transición razonables, evitando que cambios regulatorios abruptos pongan en riesgo inversiones realizadas y actividades consolidadas", según Juan Manuel Vieites.

"Galicia necesita una política litoral que tenga en cuenta a quienes viven, trabajan e invierten en la costa, y que incorpore desde el inicio a las empresas, organizaciones sectoriales, administraciones y agentes sociales en la toma de decisiones", explicó el presidente de la CEG, que ha reiterado su compromiso con un modelo del litoral "sostenible, resiliente y competitivo" que equilibre protección del medio y actividad productiva.