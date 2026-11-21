Ángel Otero, Mateo Amado y Xan Ulloa, socios de Tribo Solutions, en el Pazo de Arenaza de Oleiros (A Coruña). Cedida

Software 'a modiño' desde A Coruña: "La frenética con la IA es una locura, hay que ir con sentido"

Al entrar en la página web de Tribo, el texto presenta la marca como una consultora de software. Pero lo que predomina en la imagen es el color azul del mar y elementos náuticos: la Torre de Hércules, un barco de pesca, una boya, peces, ballenas y medusas desplazándose en el agua. "Hasta hace una semana teníamos una web genérica, decidí ponerme un poco creativo", explica Ángel Otero Barreiros.

Tribo Solutions, que nació en un garaje y ahora tiene sede en el Pazo de Arenaza de Iñás, en Oleiros (A Coruña), recibió la semana pasada el Premio Iniciativa Emprendedora 2026 en la XXVII edición del Premio Emprende AJE Coruña.

El jurado reconoció una de las propuestas desarrolladas por esta empresa, Nadus, una herramienta tecnológica diseñada para mejorar la gestión de los centros de natación mediante la automatización de procesos y la conexión entre monitores, familias y administradores.

Ángel Otero, de 24 años, es ingeniero informático y creó Tribo con sus socios y también informáticos Mateo Amado Ares y Xan Ulloa Vázquez. Gracias a haber ganado una convocatoria del Business Factory de la Xunta podrán contar con ayuda para financiar el 80% de nuevos proyectos de desarrollo de software.

¿Por qué tanto mar al visualizar Tribo en internet?

Mi familia es de Muros, yo de A Coruña, el mar es parte de nuestra identidad. He hecho vela mucho tiempo y estoy sacándome el título de patrón de yate. No tiene un significado real, simplemente quería hacer algo más artístico en la web.

Diseño náutico de la web de Tribo Solutions. Quincemil

¿Cómo surge la idea de crear Tribo?

Somos tres amigos desde el instituto que por casualidad hicimos la misma carrera. Cuando buscamos trabajo después de hacer prácticas pensamos que lo mejor era trabajar para nosotros y quisimos aprovechar el bum de la IA. Constituimos Tribo hace un año.

¿Para qué les ha dado este año de recorrido?

Nos cuesta encontrar clientes, pero cuando los encontramos solemos hacer cosas muy atractivas. Empezamos trabajando con bz55, una cadena de gimnasios boutique, que conocimos en una feria. Hicimos un software para ellos. Luego llegaron centros de yoga. Y creamos nuestros propios productos.

Uno es Nadus. Explíquelo.

Es un producto de gran proyección y viabilidad. A través de conocidos del ámbito del fitness vimos que había una necesidad real de organizar procedimientos. Pensamos que tardaríamos menos tiempo en desarrollarlo, pero nos ha llevado un año entero.

Con Nadus entramos en la Business Factory, lo que nos permitió conseguir nuestros primeros clientes, Mais que Auga, de Vigo. Fuimos a ferias, llamamos a las puertas de más centros e hicimos más contactos. Ahora estamos tratando de cerrar contratos.

Esto lleva muchos meses: hay que hablar con una persona, con otra, con otra más por arriba. Por eso vamos lentos. Pero tenemos nuestros propios clientes en Cataluña, Andalucía, Galicia; centros deportivos con piscina.

¿Qué facilita Nadus?

Elimina el papel y las barreras entre la administración, los monitores y las familias. Los monitores pueden llevar una tablet a la piscina y con ella tener todo el contexto de la clase que dan: los alumnos que van, los que no están, sus horarios, los ejercicios o la metodología que debe tener cada alumno, cambios de nivel o grupo.

La administración del centro puede seguir todo eso a través de un dashboard con analíticas distintas, además de las cuotas que paga cada alumno. Esta información, además de la parte pedagógica, se le envía a las familias para que sepan la progresión de sus hijos.

¿La IA permite el desarrollo de todos estos procesos?

Para una empresa como la nuestra es estupendo: nos permite hacer automatizaciones increíbles, que antes llevarían semanas y ahora llevan cinco o diez minutos. Un gimnasio puede hacer planes de sesión con IA, ya no necesita cinco entrenadores que se pasen toda una mañana preparando sesiones para el mes que viene, tanto para grupos como para casos particulares. Es una locura. Para mí, todo va demasiado rápido, pero es una pasada.

Y eso que ustedes usan en su web esta expresión: “Software a medida, IA e automatización feitos a modiño”.

Ante toda la frenética con la IA que hay, nosotros pensamos que hay que hacer las cosas bien, con sentido. Hay que ser artesano. Hoy entras en ChatGPT y le pides que te haga una web o una aplicación. No. Hay que hacer las cosas con cuidado.