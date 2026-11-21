El polígono de Agrela, uno de los principales motores económicos de A Coruña y de Galicia, ha reunido este jueves a más de un centenar de empresarios y representantes institucionales en un encuentro centrado en analizar los retos y las oportunidades de futuro del tejido productivo coruñés. La jornada, organizada por la Asociación de Empresarios de Agrela bajo el título 'AGRELA: Donde las Empresas Nacen, Crecen y el Futuro se Construye', ha completado su aforo y ha convertido el Edificio Luckia en un punto de encuentro entre compañías de referencia y responsables de las administraciones públicas.

La cita ha contado con la colaboración de Fundación Luckia y el apoyo de la Diputación de A Coruña. Entre los asistentes han destacado la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; la conselleira de Economía e Industria de la Xunta, María Jesús Lorenzana; y la diputada provincial responsable de Industria, Empleo, Política Demográfica y Medio Ambiente, Rosa Ana García López. También ha participado el presidente de la Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC), Antonio Fontenla.

El presidente de honor de la asociación, Manuel Aurelio Santamaría, y su actual presidente, Joan Vidal, han ejercido de anfitriones de un encuentro que ha querido reivindicar la dimensión económica de Agrela y su capacidad para seguir creciendo. El área empresarial agrupa actualmente a más de 550 empresas y genera más de 20.000 empleos directos, unas cifras que la sitúan como uno de los espacios productivos más importantes de la ciudad y de la comunidad.

Uno de los principales bloques de la jornada ha estado dedicado a conocer las experiencias de cuatro empresarios gallegos al frente de compañías de distintos sectores. A través de varias conversaciones, los participantes han compartido sus trayectorias profesionales y las estrategias que han permitido a sus empresas crecer, adaptarse a los cambios económicos y mantener su vinculación con Galicia.

Fernando J. Hernández Rivera, vicepresidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, ha participado con una intervención titulada 'El arraigo como ventaja competitiva', en la que ha abordado la importancia de mantener los vínculos con el territorio como parte de la identidad y la estrategia empresarial. Por su parte, César Castiñeira Díaz, presidente y CEO de Resonac Graphite Spain, ha protagonizado la conversación 'La industria que se transforma', centrada en la evolución de la actividad industrial y su adaptación a los nuevos escenarios económicos.

El presidente de GADISA, Roberto Tojeiro, ha intervenido con el título 'Crecer, crear empleo y acercarse a la ciudad', en una charla sobre la evolución de la compañía y su contribución al desarrollo comercial y económico. El cuarto protagonista ha sido José González Fuentes, presidente de Luckia y presidente de honor de su Fundación, que ha compartido su visión sobre el crecimiento empresarial sin abandonar el territorio de origen bajo el título 'El valor de crecer sin marcharse'.

Las cuatro experiencias han servido para poner sobre la mesa diferentes modelos de desarrollo empresarial, desde la industria hasta la distribución y el sector del ocio. La organización ha querido destacar que estas trayectorias demuestran la importancia de contar con un entorno competitivo en el que las compañías puedan consolidar sus inversiones, generar empleo y desarrollar nuevos proyectos sin perder sus raíces.

Durante el encuentro, la Asociación de Empresarios de Agrela también ha presentado por primera vez un nuevo vídeo promocional del parque empresarial. La pieza audiovisual pretende mostrar la dimensión y diversidad de este espacio, en el que conviven grandes compañías, industrias, comercios y empresas de servicios. La iniciativa nace con la intención de ofrecer a las firmas instaladas en Agrela una herramienta común de comunicación que puedan utilizar en sus páginas web, presentaciones comerciales y otros canales de difusión.

La programación se ha completado con una mesa de diálogo titulada 'La colaboración público-privada como motor de desarrollo', en la que representantes institucionales y empresariales han reflexionado sobre la necesidad de trabajar conjuntamente para impulsar proyectos, mejorar el entorno productivo y reforzar la competitividad del área. Este espacio ha permitido abordar el papel de las administraciones en el acompañamiento a las empresas y la importancia de mantener canales de cooperación para favorecer nuevas inversiones.

La asociación considera que Agrela debe seguir consolidándose como un espacio estratégico para la actividad económica de A Coruña, tanto por su capacidad para generar puestos de trabajo como por su peso en el tejido industrial y comercial de Galicia. El encuentro ha servido así para reivindicar la conexión del polígono con el conjunto de la ciudad y la necesidad de seguir mejorando las condiciones para que las compañías puedan desarrollar su actividad.

Desde la organización han valorado positivamente la respuesta a la convocatoria, que ha completado todas las plazas disponibles y ha permitido reunir a representantes de algunas de las principales empresas gallegas junto a responsables de las distintas administraciones. La Asociación de Empresarios de Agrela ha agradecido especialmente la colaboración de Fundación Luckia, el respaldo de la Diputación provincial y la participación de los ponentes y asistentes.