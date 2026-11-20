Inditex tiene 16 tiendas Zara en Australia, de las que su establecimiento insignia (flagship) es la ubicada en Bourke Street, en Melbourne. El lugar acaba de ser reabierto tras una renovación que ha formado parte de las reformas llevadas a cabo por la empresa textil a lo largo del año.

El proyecto ha integrado dos edificios interconectados bajo una fachada más ligera y abierta, que deja entrar la luz natural y refuerza la conexión de la tienda con la calle. El espacio renovado combina arquitectura y moda, destaca Inditex, y presenta las últimas colecciones de Zara Woman y Zara Man junto con los servicios omnicanal de la marca.

Diseñado por el Estudio de Arquitectura de Zara, en el proyecto se han conservado las ventanas acristaladas originales y las cerchas de madera, mientras que se han dejado al descubierto los muros de ladrillo existentes y se han mantenido visibles las columnas de hormigón.

En conjunto, explica la compañía, estos elementos "preservan el carácter original de los edificios y conectan los nuevos interiores con su pasado". Un gran lucernario en el centro de la planta baja lleva la luz natural hasta el interior y contribuye a definir el espacio.

Las plantas baja y primera están dedicadas a Zara Woman e incluyen las colecciones más jóvenes de la marca, así como una amplia zona de calzado y bolsos, en la que destacan los artículos de piel.

Zara Man ocupa la segunda planta, donde se presentan colecciones especiales seleccionadas, entre ellas Zara Origins.

Exterior e interior de la tienda Zara de Melbourne, en Bourke Street. Inditex

La tercera planta amplía la oferta de moda masculina e incluye la perfumería, las cajas de pago asistidas y los probadores.

Los aromas, la música y una cuidada selección de elementos decorativos completan la experiencia sensorial de la tienda. "Cada zona tiene su propia identidad, mientras que la nueva distribución propone un recorrido fluido e inmersivo por las colecciones".

Experiencia y eficiencia

La reformada tienda incorpora los últimos servicios omnicanal de Zara e integra de forma fluida la experiencia de compra física y online, resalta Inditex. También dispone de zonas de pago asistido en sus tres plantas, espacios específicos de atención al cliente, asistencia para las devoluciones de pedidos online y un punto específico para su recogida, con una pantalla digital donde los clientes pueden escanear su código QR o introducir su número de pedido para solicitar su compra.

La tienda de Bourke Street incorpora sistemas avanzados de eficiencia energética, entre ellos sistemas de calefacción y refrigeración de alto rendimiento y un diseño de iluminación que reduce el consumo energético y mantiene un ambiente de tienda prémium.

El espacio está conectado a la plataforma interna Inergy, que supervisa de forma centralizada el aire acondicionado y el consumo eléctrico para optimizar la gestión, mejorar el mantenimiento y definir estrategias que reduzcan las necesidades energéticas.