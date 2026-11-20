Vento integra a Asesoría Tecla, una de las asesorías más antiguas de A Coruña Cedida

La incorporación de la asesoría coruñesa, que tiene 60 años de vida, refuerza el liderazgo de Vento en el ámbito del asesoramiento legal y empresarial en A Coruña

Vento integra a Asesoría Tecla, una de las asesorías más antiguas de A Coruña

Vento Abogados & Asesores ha completado la integración de Asesoría Tecla, un despacho profesional que lleva seis décadas prestando servicios de asesoramiento fiscal, contable y laboral a empresas de A Coruña. Esta operación refuerza la posición de Vento en el sector de los servicios jurídicos y de asesoramiento empresarial.

La incorporación de Asesoría Tecla, una asesoría de referencia en la ciudad herculina, supone un nuevo hito en la estrategia de crecimiento sostenido y consolidación nacional de Vento.

Con esta integración, según informa Vento en nota de prensa, los clientes de Asesoría Tecla podrán acceder a los medios y la experiencia de un equipo formado por más de 140 abogados y asesores, especializados en ofrecer servicios de alto valor añadido.

Asesoría Tecla se fundó en 1967 de la mano de Moncho Briones y Chituca Amor. Posteriormente, se produjo el relevo generacional, con Loreto Briones al frente de la firma. Desde sus orígenes, el despacho creció hasta convertirse en una asesoría de referencia para las pymes de A Coruña.

A lo largo de sus seis décadas de trayectoria, Asesoría Tecla ha mantenido inalterada su filosofía: «dar la mejor respuesta a las necesidades de los clientes, estando con ellos en todo momento, para que sus empresas pudieran optimizar al máximo sus recursos», en palabras de Gonzalo Abella.

Para seguir ofreciendo los mejores servicios a sus clientes, "Asesoría Tecla se incorpora al proyecto de Vento, una firma con la que comparte filosofía, valores y vocación de servicio", señalan.

Integración

La integración afianza la apuesta de Vento Abogados & Asesores por la incorporación de talento, la excelencia técnica, el uso de tecnología de vanguardia y la cercanía con el tejido empresarial para detectar y responder a sus necesidades.

A estos pilares se suma la especialización de sus profesionales y la formación de equipos multidisciplinares. De este modo, Vento ofrece a las empresas asesoramiento jurídico de alto valor añadido en ámbitos esenciales, así como soluciones integrales que les permitan cumplir sus objetivos, seguir creciendo y afrontar cualquier desafío legal o empresarial.

Desde su fundación en A Coruña en 2016, Vento Abogados & Asesores ha experimentado "un crecimiento sostenido, combinando el desarrollo orgánico con la integración de firmas de prestigio, hasta situarse entre las 50 firmas legales con mayor facturación y relevancia de España".

En esta década, su cifra de negocio ha pasado de los 900.000 euros en 2017 a los 10 millones de euros en 2025. Asimismo, su equipo ha crecido hasta superar los 140 abogados y asesores, que prestan sus servicios en 15 áreas de práctica y cinco sedes: A Coruña, Vigo, Ourense, Madrid y Las Palmas de Gran Canaria.

Durante estos años, los profesionales de Vento han adquirido un amplio conocimiento de las fortalezas y oportunidades del tejido productivo gallego.

La integración de Asesoría Tecla supone así un nuevo impulso a la estrategia de crecimiento de Vento, refuerza su posición en el sector e incorpora talento con una amplia experiencia en fiscalidad, contabilidad y asesoramiento laboral.