Gadisa Retail ha abierto un nuevo supermercado franquiciado en Coristanco, con el que alcanza las 20 inauguraciones de la marca Claudio durante este 2026. El establecimiento, bajo el formato Claudio Express, se encuentra integrado en el área de servicio Carbugal, situada en el kilómetro 42 de la carretera AC-552, a su paso por el núcleo de San Roque.

El nuevo local dispone de una sala de ventas de 50 metros cuadrados y ofrece alrededor de 500 referencias de alimentación, droguería e higiene. Su ubicación en un complejo de servicios permite a los usuarios realizar compras rápidas de productos básicos mientras utilizan otras instalaciones, como la gasolinera o los boxes de lavado de vehículos.

La apertura ha supuesto también la creación de cinco puestos de trabajo, que se incorporan a la red de más de 1.000 empleados vinculados a las franquicias de Gadisa Retail. El acto contó con la presencia de Albano Pérez, encargado de Estaciones de Carbugal, junto a trabajadores del complejo, así como de Miguel Freire, director de Ventas de franquicia de Gadisa Retail, y Sergio Trujillo, coordinador de franquicia.

267 franquiciados

Con esta inauguración, la compañía alcanza los 267 establecimientos franquiciados en el noroeste de España. De ellos, 114 operan bajo la enseña Claudio y otros 153 lo hacen como Claudio Express. La red está presente en Galicia, Asturias, Castilla y León y Madrid.

De las 20 aperturas realizadas durante este año, nueve corresponden a la provincia de A Coruña. La empresa destaca como factores de crecimiento el respaldo logístico, la variedad de productos y el asesoramiento que ofrece a los franquiciados tanto durante la puesta en marcha de los negocios como en su funcionamiento diario.