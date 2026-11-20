A Coruña acoge una conferencia internacional sobre el futuro de la arquitectura de software

Contenido patrocinado

La arquitectura de software no debería ser cosa de unos pocos expertos.

En un sector en el que los equipos trabajan cada vez de forma más autónoma y los ciclos de desarrollo son más rápidos, concentrar todas las decisiones en una figura de autoridad puede acabar convirtiéndose en un obstáculo para la innovación.

Sobre este cambio de paradigma girará la próxima conferencia de Fundación Luckia, que reunirá en A Coruña a un experto internacional para explorar nuevas formas de entender la arquitectura tecnológica.

Bajo el título A Commune in the Ivory Tower: A New Approach to Architecture, Andrew Harmel-Law, Tech Principal en Thoughtworks, ofrecerá el próximo jueves 26 de noviembre una sesión centrada en cómo transformar la manera en la que las organizaciones diseñan y toman decisiones sobre sus sistemas tecnológicos.

El punto de partida es un problema cada vez más presente en las empresas que desarrollan software.

A medida que las organizaciones incorporan microservicios, equipos autónomos y modelos de entrega continua, los métodos tradicionales de planificación y supervisión pueden quedarse atrás.

El modelo conocido como "torre de marfil", en el que un grupo reducido de especialistas concentra las decisiones arquitectónicas, corre el riesgo de generar dependencias, ralentizar los proyectos y limitar la capacidad de respuesta de los equipos.

Frente a esta estructura, Harmel-Law plantea un cambio de perspectiva: dejar de entender la arquitectura como una función de control reservada a determinados perfiles y convertirla en una práctica compartida por toda la organización.

No se trata de eliminar la figura del arquitecto ni de prescindir de criterios técnicos comunes, sino de distribuir la capacidad de decidir y fomentar que cada integrante del equipo pueda trabajar con una visión global del sistema.

La propuesta cobra especial relevancia en un momento en el que la inteligencia artificial y la llegada de la ingeniería agéntica están transformando los procesos de desarrollo.

En este nuevo escenario, contar con una arquitectura sólida y con equipos capaces de tomar buenas decisiones resulta fundamental para evitar que la velocidad de producción vaya en detrimento de la calidad del software.

Experto internacional

Andrew Harmel-Law es Tech Principal en Thoughtworks y cuenta con una amplia trayectoria en ámbitos como la arquitectura de software y sistemas, el diseño organizativo, el Domain-Driven Design y las metodologías de entrega ágil.

Su vinculación con el desarrollo de código abierto se remonta a los inicios de su carrera, en la que destaca su participación como uno de los creadores originales de Jenkins Job DSL.

También es autor de Facilitating Software Architecture, publicado por O'Reilly, y colaborador de Software Architecture Metrics, donde aborda la aplicación de métricas Accelerate/DORA.

La conferencia está especialmente dirigida a arquitectos de software y soluciones, responsables técnicos, ingenieros, responsables de equipos de desarrollo y programadores que participen en la toma de decisiones tecnológicas.

Conferencia en A Coruña

La sesión tendrá lugar el jueves 26 de noviembre, de 19:00 a 20:30 horas, en el Campus Luckia de A Coruña. Se impartirá en inglés, aunque contará con interpretación simultánea al español para facilitar el seguimiento de los asistentes.

La participación requiere inscripción previa a través de la página web de Fundación Luckia. La asistencia será exclusivamente presencial.

Información práctica