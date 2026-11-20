Sudaderas solidarias de Auara y Cero de Costa para financiar el proyecto para la escuela de Kenia. Estrella Galicia

Agua y moda: solidaridad desde A Coruña en beneficio de una escuela de niñas de Kenia

Una colaboración solidaria entre Auara y Cero de Costa permitirá financiar un proyecto de saneamiento e higiene que beneficiará a una escuela de niñas de Kenia.

La iniciativa se llama Lugares que tienen mucho que contar. Se trata de una colección cápsula de sudaderas de edición limitada inspiradas en países donde Auara desarrolla sus proyectos sociales, casi una treintena. El 100% de los beneficios generados por su venta se destinará íntegramente a financiar el proyecto de saneamiento en la escuela primaria de Nyaigutu, en Kenia.

Este centro, situado en la región de Kuria, carece de instalaciones adecuadas de saneamiento, lo que supone una barrera para la educación, especialmente para las niñas durante la menstruación, sin espacios seguros y adecuados para la higiene personal.

Gracias a la colaboración, Auara, integrada en la cartera de bebidas de Corporación Hijos de Rivera, contribuirá a la construcción de nuevas letrinas y a la instalación de un tanque de almacenamiento de agua en el centro educativo.

El proyecto se desarrollará durante el primer semestre de 2027 junto a Fundación Kirira, organización con la que Auara colabora desde 2018 y que trabaja en la protección de los derechos de las niñas, la prevención de la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil, y la promoción de su acceso y permanencia en la educación.

"Mucho más que una prenda"

La colección textil, de edición limitada, traslada a las sudaderas los nombres de algunos de los países donde Auara impulsa proyectos de impacto social, como Kenia, Malawi, Madagascar o Benín, convirtiendo cada prenda en una invitación a descubrir las historias de quienes viven allí.

La colaboración se presentará oficialmente en la tienda de Cero de Costa en A Coruña y contará con diferentes acciones en redes sociales, creadores de contenido e intervenciones urbanas que llevarán el mensaje de la iniciativa más allá de las tiendas.

Las sudaderas estarán disponibles durante la campaña navideña en las tiendas físicas y la web de Cero de Costa, así como a través de Auara.org, con difusión desde los canales de la empresa.

"Siempre hemos creído que una sudadera puede representar mucho más que una prenda. Con Auara queremos llevar esa idea un paso más lejos: pasar de representar lugares a generar un impacto positivo en ellos. Esta colección demuestra que la moda también puede ser una forma de dar visibilidad a otras realidades y contribuir a cambiarlas", explican Paula Costa y Susana Martínez, fundadoras de Cero de Costa.

Para Auara, esta colaboración representa una nueva forma de acercar su propósito a la sociedad y demostrar que el consumo puede convertirse en una herramienta de transformación social.

"Lo verdaderamente importante no es la prenda, sino lo que podemos conseguir con ella: que más niñas tengan las condiciones necesarias para seguir estudiando y construyendo su futuro", señala Pablo Urbano, cofundador de Auara.