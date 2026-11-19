Zara ha reabierto su emblemática tienda del número 660 de la Quinta Avenida de Nueva York después de siete meses de reforma integral. El establecimiento, situado en una de las principales arterias comerciales de Manhattan, estrena una imagen renovada que combina elementos de la arquitectura tradicional de la ciudad con las últimas tecnologías aplicadas a la experiencia de compra. La actuación supone un nuevo paso en la estrategia de crecimiento selectivo de Inditex en Estados Unidos, uno de sus mercados internacionales de referencia.

La tienda, que abrió por primera vez sus puertas en 2012, ocupa tres plantas en las que se distribuyen las colecciones de Woman, Man y Kids. El proyecto ha sido desarrollado por el Estudio de Arquitectura de Zara, que ha apostado por recuperar algunos elementos originales del inmueble e incorporarlos a un diseño contemporáneo con referencias al patrimonio arquitectónico y comercial neoyorquino.

La entrada recibe a los clientes bajo un techo abovedado que conduce hasta una amplia escalinata, uno de los elementos protagonistas del establecimiento. En el rellano se muestran algunas prendas de la colección masculina, anticipando la oferta que se encuentra en la primera planta. La reforma también ha permitido recuperar las columnas originales de hierro fundido, que ahora quedan a la vista, así como los techos ornamentados de estaño de la sección de Man.

Otro de los detalles que conectan el diseño de la tienda con la historia comercial de Nueva York se encuentra en el acceso a Athleticz, la línea deportiva de Zara. Su entrada presenta una estética industrial inspirada en las puertas de los antiguos montacargas que se utilizaban en los edificios de la ciudad.

Una colección exclusiva

Con motivo de la reapertura, Zara ha preparado una selección de prendas y productos exclusivos que únicamente se pueden encontrar en este establecimiento de la Quinta Avenida. La propuesta incluye diseños de piel en diferentes tonalidades, con predominio del negro y el azul en la colección femenina, mientras que la masculina apuesta por prendas completamente negras.

Todas estas piezas incorporan una etiqueta especial con la referencia 660 Fifth Avenue, en alusión a la dirección de la tienda. La selección también incluye camisetas y un pequeño bolso de la línea infantil con motivos inspirados en Nueva York, además de tres fragancias creadas como homenaje a la ciudad.

Tecnología que agiliza compras

Más allá de la renovación arquitectónica, una de las principales novedades del establecimiento se encuentra en la incorporación de un sistema automatizado de clasificación y transporte de prendas. Se trata de la primera tienda de Zara en Estados Unidos que cuenta con esta tecnología, diseñada para identificar y organizar tanto la ropa que llega nueva al establecimiento como la que procede de los probadores y las devoluciones.

El sistema funciona fuera de la vista de los clientes y permite dirigir automáticamente las prendas para su procesamiento y posterior reposición en la superficie comercial. De esta manera, se pretende reducir el tiempo que los trabajadores dedican a tareas operativas y facilitar que puedan centrarse en la atención al público y en mantener ordenadas las colecciones.

La renovación también refuerza la conexión entre la tienda física y la plataforma digital de Zara. A través de la aplicación móvil, los clientes pueden consultar en tiempo real la disponibilidad de los artículos tanto en el establecimiento como en la tienda online, además de localizar dentro del propio local dónde se encuentra una prenda concreta.

Otra de las posibilidades es realizar una compra a través de la aplicación y recogerla en la tienda en menos de dos horas, siempre que el producto esté disponible. El establecimiento incorpora, además, zonas de pago asistido en todas sus plantas para facilitar el proceso de compra.

La atención al cliente cuenta con un espacio específico destinado a gestionar las devoluciones de pedidos online, que también dispone de un punto automatizado para entregar los artículos devueltos y recoger las compras realizadas por internet. El objetivo es integrar los diferentes canales de venta y ofrecer distintas alternativas durante la visita al establecimiento.

Eficiencia energética

La reforma también incorpora medidas dirigidas a reducir el consumo energético de la tienda. Entre ellas figuran instalaciones de climatización de alto rendimiento, iluminación LED y materiales seleccionados para limitar el impacto ambiental del establecimiento.

El local está conectado a Inergy, la plataforma interna de Zara que permite supervisar de manera centralizada el consumo eléctrico y de climatización. Este sistema facilita el seguimiento del funcionamiento de las instalaciones, ayuda a optimizar su mantenimiento y busca reducir la demanda energética global.

Más de 100 tiendas

La reapertura del establecimiento de la Quinta Avenida se enmarca en la evolución de Inditex en el mercado estadounidense, donde Zara abrió su primera tienda en 1989, también en Nueva York, concretamente en Lexington Avenue. Aquella apertura sirvió para poner a prueba el modelo comercial de la compañía en uno de los mercados de moda más competitivos del mundo.

Cuando inauguró el local del número 660 de la Quinta Avenida, en 2012, la firma ya contaba con alrededor de 40 establecimientos en Estados Unidos. La tienda de Manhattan supuso entonces un impulso a su presencia comercial en el país y se convirtió en uno de los espacios más representativos de la marca al otro lado del Atlántico.

Actualmente, Inditex supera las 100 tiendas de Zara en Estados Unidos y continúa ampliando su presencia con otras enseñas del grupo. La compañía ha iniciado la entrada de Bershka en este mercado y ha reforzado la implantación de Massimo Dutti, con aperturas en Miami y Nueva York, respectivamente.

Los planes de crecimiento para los próximos años incluyen más de 20 proyectos en 2027 entre nuevas aperturas, reformas y reubicaciones. Una estrategia que combina la expansión comercial con la actualización de establecimientos ya existentes, como el emblemático local de la Quinta Avenida que acaba de recuperar su actividad tras siete meses de obras.

Inditex, grupo al que pertenece Zara, cuenta con otras siete marcas comerciales: Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Lefties. La compañía desarrolla su actividad mediante una plataforma integrada que combina tiendas físicas en 99 mercados con venta online en más de 200.