El Palacio de la Ópera de A Coruña acogerá el próximo 16 de diciembre la primera edición de los Premios Nordés, una iniciativa promovida por Nordés Club Empresarial para reconocer el talento, la innovación y la contribución de empresas y profesionales al desarrollo económico de Galicia. La gala reunirá a representantes institucionales y del tejido empresarial gallego en una cita que nace con motivo del quinto aniversario de esta entidad.

La entrega de premios estaba prevista inicialmente para el pasado 28 de octubre, pero tuvo que ser aplazada debido al accidente ferroviario ocurrido ese día en Toledo. Tras este cambio de fecha, la organización ha retomado los preparativos para celebrar el evento en el Palacio de la Ópera, uno de los principales espacios culturales y de congresos de la ciudad.

Los galardones buscan poner en valor el trabajo de compañías y proyectos que contribuyen al crecimiento económico, la creación de empleo y el progreso del territorio. También se reconocerá especialmente la capacidad de innovación y la puesta en marcha de iniciativas empresariales con potencial para transformar distintos sectores de actividad.

Cuatro categorías de premios

La primera edición de los Premios Nordés contará con cuatro categorías. La primera de ellas será el Premio Nordés a la Innovación, reservado a empresas asociadas al club que destaquen por incorporar nuevos procesos, productos, servicios o modelos de gestión que les permitan mejorar su competitividad y su posición en el mercado.

Por su parte, el Premio Nordés al Impacto distinguirá a compañías vinculadas a la entidad que hayan realizado una aportación significativa al desarrollo económico y social de su entorno. Entre los aspectos que se tendrán en cuenta figuran la generación de empleo, la responsabilidad social y el compromiso con el territorio en el que desarrollan su actividad.

La tercera categoría estará dedicada a los proyectos emergentes. El Premio Nordés al Proyecto Emergente reconocerá a empresas de reciente creación, con menos de dos años de actividad, que destaquen por su potencial de crecimiento, su carácter innovador y su capacidad para generar puestos de trabajo.

En esta modalidad, la organización prestará especial atención a las iniciativas relacionadas con el ecosistema universitario gallego y los centros de Formación Profesional, especialmente aquellos vinculados a disciplinas STEM, relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

La empresa que resulte ganadora de este galardón recibirá un año de pertenencia gratuita a Nordés Club Empresarial. Una vez finalizado ese periodo, tendrá la posibilidad de continuar vinculada a la entidad mediante el abono de la cuota mensual correspondiente.

La cuarta distinción será el Premio Nordés a la Trayectoria Empresarial, con el que se reconocerá a compañías que hayan conseguido consolidar su actividad a lo largo del tiempo y cuya evolución haya contribuido de manera destacada al desarrollo económico del territorio.

Apoyo institucional

La celebración de esta primera edición cuenta con el respaldo de diferentes administraciones públicas. La Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de A Coruña apoyan institucionalmente una gala que pretende convertirse en un punto de encuentro para el mundo empresarial gallego.

Además, el evento cuenta con la colaboración de distintas compañías, entre ellas Luckia, Resonac, Mercedes-Benz Louzao, Vegalsa, WIM Studio, Royal Bliss y Arte Floral Calo.

Con esta iniciativa, Nordés Club Empresarial incorpora a sus actividades una cita destinada a dar visibilidad a empresas consolidadas, proyectos de reciente creación y profesionales que contribuyen al desarrollo del tejido productivo gallego. La gala del 16 de diciembre servirá también para conmemorar los cinco años de trayectoria de la entidad.