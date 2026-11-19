La nueva sede de Hijos de Rivera en A Coruña logra el máximo nivel de certificación sostenible

La nueva sede corporativa global de Corporación Hijos de Rivera, ubicada en A Coruña, ha sido reconocida con el máximo nivel en sostenibilidad. El edificio ha alcanzado la certificación LEED® Platinum, el mayor reconocimiento dentro de una evaluación desarrollada por U.S. Green Building Council® (USGBC®).

Inaugurado el pasado mes de junio, el inmueble ha obtenido 82 puntos en el sistema LEED v4.1 BD+C: New Construction, tras el proceso de verificación realizado por Green Business Certification Inc. (GBCI).

Este sistema de calificación es el más utilizado del mundo.

Con él se analizan de manera integral aspectos como la ubicación y las alternativas de transporte, el uso eficiente del agua y la energía, la calidad del ambiente interior, los materiales empleados, la gestión de los residuos, la reducción de la contaminación lumínica y la innovación en el diseño y en la gestión de los recursos.

Desde la Corporación reiteran en un comunicado que el reconocimiento pone en valor el planteamiento con el que nació la sede, "un espacio orientado al bienestar de las personas, al trabajo colaborativo y a la generación de un impacto positivo real en su entorno, con la aplicación de soluciones avanzadas de eficiencia y sostenibilidad".

Así es la sede

La sede cuenta con más de 14.000 metros cuadrados en los que trabajan 350 profesionales de los servicios centrales de la compañía.

En el exterior, las grandes fachadas de cristal y seis lucernarios aprovechan la luz natural. En sus espacios abiertos, con alturas de hasta 13 metros y más de 40 salas de reuniones facilitan a su vez nuevas formas de encuentro y colaboración.

A nivel energético, la infraestructura integra 42 pozos de geotermia, 480 paneles solares y una capacidad de producción de energía de 1.900 kW, además de ofrecer hasta 12 horas de autonomía energética.

Un sistema de control avanzado monitoriza y ajusta la iluminación y los consumos en función de la ocupación, y 20 unidades de tratamiento del aire contribuyen a garantizar la calidad ambiental interior.

El diseño del edificio también tuvo en cuenta la gestión del agua.

En este sentido, una laguna sirve para recoger el agua de lluvia, mientras que los patios interiores y los más de 3.000 metros cuadrados de espacios exteriores destinados al descanso y la desconexión incorporan vegetación y zonas verdes.

En total, el recinto reúne más de 150 árboles de una docena de especies distintas, reforzando la presencia de naturaleza en un entorno industrial como Agrela.

La selección de materiales se produjo asimismo con la sostenibilidad en mente.

Para ello, todos los proveedores elegidos son de proximidad y las materias utilizadas cuentan con contenido reciclado, madera con certificación FSC y soluciones locales o tradicionales revalorizadas.

A ello se suman la gestión de los residuos de obra y medidas de movilidad sostenible, como aparcamientos para bicicletas, puntos de recarga para vehículos eléctricos y espacios para vehículos compartidos.

Situada frente a la fábrica de cerveza y el museo Mundo Estrella Galicia MEGA en la calle José María Rivera Corral, fundador de la compañía, la Corporación señala que la nueva sede da continuidad a la historia de la empresa familiar gallega en la ciudad que la vio nacer hace más de 120 años.