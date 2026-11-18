Ferrol reunió este miércoles a más de 1.200 jóvenes con motivo de la segunda edición de la Feria de Formación y Educación, una iniciativa dirigida a estudiantes que se encuentran en un momento decisivo para elegir su futuro académico y profesional. El encuentro se celebró durante la mañana en el Auditorio de Ferrol Álvaro Lamas y estuvo organizado conjuntamente por el Ayuntamiento y la Universidade da Coruña (UDC), a través del Campus Industrial.

La convocatoria fue dirigida principalmente a alumnos de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato y ciclos de Formación Profesional. A través de los diferentes espacios informativos, los asistentes pueden conocer de primera mano las alternativas disponibles para continuar sus estudios, así como las posibilidades de incorporarse a distintos ámbitos profesionales.

La feria contó con 17 puestos en los que están representadas instituciones universitarias, centros de formación especializada y diferentes organismos públicos. Entre ellos figuran las tres universidades públicas gallegas, la de A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo, además de la UNED de Ferrol y otras entidades como la Universidad Intercontinental de la Empresa, la Universidad Europea y la Universidad Nebrija.

También participaron el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, el Centro Superior de Hostelería de Galicia, la Escuela Superior Marcelo Macías, Atlantic Air Academy, Air Hostess Coruña y EF Business School.

Opciones profesionales

La oferta no se limitó a los estudios universitarios y a la Formación Profesional. La Policía Local de Ferrol, la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas contaron igualmente con espacios propios para explicar a los estudiantes las oportunidades de acceso y las salidas profesionales vinculadas a estos cuerpos.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y la vicerrectora del Campus de Ferrol, Igualdade e Responsabilidade Social de la UDC, Ana Ares, recorrieron durante la mañana los diferentes puestos de la feria. También asistió a la inauguración la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros.