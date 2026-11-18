El Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia, en Santiago de Compostela, reunió este miércoles a más de 900 directivos y directivas de grandes empresas y pymes gallegas con motivo del XII Encuentro para Directivos Líderes de 100 Consejos Santander. La jornada, organizada por Libredón (Formación y Consultoría Empresarial), con el apoyo de la Xunta de Galicia y el patrocinio principal de Banco Santander, giró en torno al lema "Personas que inspiran, empresas que avanzan".

La cita, celebrada entre las 09:30 y las 14:30 horas, volvió a convertir a la capital gallega en un punto de encuentro para el tejido empresarial, con un formato basado en intervenciones breves, conversaciones y experiencias profesionales contadas en primera persona. El objetivo fue compartir aprendizajes y consejos prácticos sobre gestión, liderazgo y los desafíos a los que se enfrentan las compañías.

El presidente de Libredón, Joaquín Dosil, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes. Durante su intervención, puso el foco en el talento y en los proyectos que desarrollan las empresas gallegas. Por su parte, la directora territorial de Banco Santander, Rocío Pazos, destacó la importancia de mantener este tipo de encuentros, que han ido creciendo tanto en participación como en el nivel de sus ponentes.

La primera parte de la jornada contó con dos conversaciones protagonizadas por Mercedes Oblanca, presidenta y CEO de Accenture en España y Portugal, e Ignacio Juliá, CEO de Santander España. Oblanca defendió la importancia del factor humano en las organizaciones y animó a los responsables empresariales a dejar una huella positiva en sus equipos. "Que te recuerden como quien les ayudó a crecer y mejorar como persona y profesional", señaló como una de las principales enseñanzas que debería guiar a un líder.

Juliá, por su parte, repasó su trayectoria profesional y compartió algunas de las claves que orientan su manera de entender la gestión empresarial. Entre ellas, destacó tres prioridades: la obsesión por el cliente, la simplificación de los procesos y la adaptación constante al cambio.

Aprender de las crisis

El segundo bloque estuvo protagonizado por Germán Viso, consejero de FINSA, y Eva Ivars, CEO de Alain Afflelou para España y Portugal. Viso repasó las tres grandes crisis que ha atravesado la compañía y explicó qué enseñanzas extrajo de ellas. "La historia nunca se repite, pero rima", resumió, antes de destacar la curiosidad como motor estratégico y la necesidad de gestionar la incertidumbre sin descuidar a las personas ni la liquidez de la empresa.

También diferenció entre eficacia y eficiencia: hacer lo que hay que hacer y conseguir hacerlo cada día mejor. Una reflexión que trasladó a la importancia de mantener la capacidad de adaptación en un entorno empresarial cambiante.

Eva Ivars compartió sus aprendizajes a través de consejos extraídos de su propia experiencia. Recordó especialmente el ejemplo de su padre y la importancia de no perder nunca la curiosidad. Además, incidió en que las empresas están formadas por personas con miedos, expectativas, necesidades y motivaciones, por lo que consideró fundamental saber conectar con ellas. "Hay que convencer a esas personas, no a sus empresas", apuntó.

Después de una pausa de media hora para el networking, el encuentro retomó las intervenciones con José Corral, CEO de MAPFRE Vida, y Julio Castro, CEO de Iberdrola Renovables.

Corral defendió la importancia de que las empresas mantengan viva su memoria y revisen los fundamentos de su actividad para encontrar nuevas vías de innovación. También habló de la gestión de los egos, empezando por el propio, y de la necesidad de rodearse de personas capaces de cuestionar las decisiones y aportar perspectivas diferentes. "El número uno necesita un gran número dos", resumió, al referirse a la importancia de construir equipos sólidos y complementarios.

Castro centró su intervención en los retos del sector de las energías renovables, sus dificultades y la necesidad de encontrar soluciones bien planificadas y ejecutadas. También abordó los aprendizajes que dejó el apagón que afectó a la Península Ibérica, con una reflexión sobre las causas del incidente y las mejoras necesarias para reforzar el sistema energético.

De Amiocar a Estrella Galicia

Uno de los momentos más personales de la jornada llegó con la conversación entre Carlos Agrelo, CEO de Grupo Agrelo, y Manuel Pizarro, expresidente de Endesa y presidente no ejecutivo de Sanitas Seguros. Ambos recordaron los comienzos de Amiocar en Santiago, cuando la empresa inició su actividad en una zona con pocos accesos y prácticamente sin infraestructuras alrededor.

Agrelo repasó la evolución de un proyecto que cumple ya 33 años y que ha conseguido consolidarse pese a las dificultades iniciales. "En el mundo de la empresa no existe la buena suerte, todo parte de una buena gestión", afirmó. Pizarro, que explicó que su papel ha sido acompañar y aconsejar desde el consejo de administración, mientras Agrelo asumía el trabajo diario, defendió que la función de un presidente consiste en "hacer trabajar y dejar trabajar al resto". También dejó una de sus reflexiones sobre el mundo empresarial: "Si sabes a dónde vas, acabas llegando siempre".

La siguiente conversación tuvo como protagonista a Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, entrevistado por Terio Carrera. Durante el encuentro, recordó sus primeros años en la empresa, en la década de los ochenta, cuando regresó de Madrid y uno de sus principales objetivos era conseguir que la compañía entrase en el mercado del sur de Galicia, especialmente en Vigo.

Una vez logrado ese propósito, la empresa continuó ampliando su presencia hasta extenderse por el conjunto de España. Rivera defendió que la capacidad de asumir riesgos resulta imprescindible para crecer y que los errores forman parte del camino. "Todo empresario que no se ha equivocado es que no se atreve", aseguró, antes de reivindicar el aprendizaje que ofrecen los proyectos innovadores cuando no salen como se esperaba.

La encargada de clausurar el XII Encuentro para Directivos Líderes fue la conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, María Jesús Lorenzana. En su intervención, reivindicó el papel de las personas en la dirección de las empresas, incluso en un contexto de creciente automatización y desarrollo tecnológico. "Liderar sigue teniendo que ver con las personas, no va de máquinas por muchas que haya", señaló.

Lorenzana agradeció a Libredón y a Banco Santander la continuidad de una iniciativa que alcanza ya su duodécima edición. La jornada terminó con una fotografía conjunta de los ponentes, patrocinadores y colaboradores que participaron en el encuentro.