Santiago de Compostela ha acogido este martes el II Congreso Executivas de Galicia, una cita que ha reunido a mujeres con trayectorias consolidadas en el ámbito empresarial y a nuevas generaciones de profesionales para compartir experiencias y poner en común los retos que todavía afrontan las mujeres en el mundo laboral. Bajo el lema 'Mulleres que abren camiño', el encuentro ha servido para dar visibilidad a referentes femeninos de distintos sectores y acercar sus experiencias a quienes comienzan su carrera profesional.

La jornada ha contado con la presencia de representantes de diferentes administraciones, entre ellas la directora xeral de Promoción da Igualdade, Paula Uría, que ha participado en el congreso y ha destacado el valor de reunir en un mismo espacio a mujeres con recorridos profesionales muy diferentes. La responsable autonómica ha defendido la importancia de que las nuevas generaciones puedan conocer de primera mano las experiencias de quienes han conseguido abrirse camino en sectores en los que tradicionalmente la presencia femenina era menor.

Uno de los aspectos destacados del encuentro ha sido precisamente la convivencia entre directivas con una amplia experiencia y profesionales más jóvenes. La intención es que las primeras puedan compartir sus conocimientos y vivencias, al tiempo que las nuevas generaciones encuentren referentes que les permitan visualizar diferentes oportunidades de desarrollo laboral.

Durante su intervención, Paula Uría ha señalado que el avance de la igualdad en el ámbito profesional pasa ahora por conseguir que la presencia de mujeres en distintos sectores se traduzca también en una mayor representación en los puestos de responsabilidad. "O verdadeiro éxito das mulleres que abren camiño non é ser as primeiras, é conseguir que despois delas veñan moitas máis", ha afirmado.

El programa ha reservado además un espacio específico para las profesionales más jóvenes con la sesión 'Executivas Junior', en la que ha participado la directora xeral de Xuventude, Lara Meneses. La clausura del congreso correrá a cargo de la directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Vázquez.

Empresarias y referentes

La inauguración ha contado también con la participación del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que ha acudido al encuentro para reconocer el trabajo de Executivas de Galicia y de su presidenta, Carmen Costas, en la creación de redes de apoyo y referentes femeninos en el mundo empresarial.

Blanco ha puesto el foco en la importancia de que las niñas y las jóvenes puedan conocer historias de mujeres que han desarrollado su trayectoria profesional en el ámbito de los negocios, tradicionalmente ocupado en mayor medida por hombres. También ha destacado el papel de las empresarias gallegas en la creación de empleo y riqueza, así como en la transformación del tejido económico de la comunidad.

El delegado ha incidido asimismo en la necesidad de avanzar hacia unas condiciones laborales que permitan desarrollar una carrera profesional sin renunciar a la vida personal. En este sentido, ha destacado la importancia de las redes de acompañamiento, la mentoría y la colaboración entre mujeres para generar nuevas oportunidades profesionales y empresariales.

El II Congreso Executivas de Galicia ha convertido así Santiago en un punto de encuentro entre distintas generaciones de mujeres del ámbito profesional, con un programa centrado en compartir experiencias, dar visibilidad a sus trayectorias y acercar el mundo empresarial a quienes aspiran a ocupar puestos de responsabilidad en el futuro.