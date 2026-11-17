Santiago se convertirá este miércoles en el epicentro del mundo empresarial con la celebración de una nueva edición de 100 Consejos Santander. Esta cita, ya más que consolidada en el calendario, reunirá en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia a empresarios de la talla de Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Hijos de Rivera; Mercedes Oblanca, presidenta y CEO de Accenture en España y Portugal; e Ignacio Juliá, CEO de Santander España.

El encuentro, organizado por Libredón Formación & Consultoría Empresarial, alcanza su duodécima edición con el patrocinio de Banco Santander y el apoyo de la Xunta de Galicia. Quincemil participa como media partner de una jornada que propone compartir, a lo largo de una mañana, aprendizajes de quienes están al frente de empresas de ámbitos tan distintos como la industria, la tecnología, la banca o la energía.

El formato es el mismo de años anteriores Por lo tanto, el evento mantiene su estructura de un consejo por cada uno de los ponentes, que este año son, si cabe, "más potentes" que en ediciones anteriores, destaca Joaquín Dosil, presidente de Libredón Formación & Consultoría Empresarial, empresa organizadora de este evento.Este año, además, incorporan como novedad una conversación entre dos empresarios.

Llegar a la duodécima edición demuestra que 100 Consejos ha conseguido consolidarse en el calendario empresarial. ¿Qué tiene esta convocatoria de especial? ¿Qué han querido aportar este año con la selección de protagonistas y la combinación de sectores representados?

Esta duodécima edición es muy especial. Estamos muy orgullosos porque hemos conseguido reunir a diez empresas e instituciones de gran relevancia, entre ellas la Xunta de Galicia, con un importante peso tanto en el panorama nacional como en el internacional.

Hemos contado con una gran respuesta por parte de estas organizaciones, que han aceptado nuestra invitación con muchas ganas de compartir los consejos de sus presidentes, CEO y consejeros en un evento de esta magnitud, posiblemente uno de los más relevantes que se celebran actualmente en Galicia.

Si atendemos a la facturación de estas empresas, podemos decir que, durante una mañana en Santiago, estarán representadas diez organizaciones con una facturación conjunta superior a los 20 millones de euros y con más un millón de personas contratadas en todo el mundo. En el ámbito nacional, las empresas representadas alcanzan una facturación aproximada de 29.000 millones de euros y cuentan con más de 70.000 personas trabajando en España.

¿Qué significa esto? Que el evento reúne a algunas de las empresas más potentes que tenemos, cuyos directivos compartirán los consejos que les han resultado útiles tanto a las propias organizaciones como a ellos personalmente a lo largo de su trayectoria.

El objetivo es trasladar, en una mañana, esos 100 consejos para que cada asistente pueda quedarse con aquellas ideas que le resulten útiles en su día a día y que le ayuden a desarrollar su empresa.

Creo que lo que más diferencia esta edición de las anteriores es el potente elenco de ponentes. Mantenemos el formato de ponencias y entrevistas, pero introducimos una novedad: una conversación entre dos empresarios. No será la típica entrevista, que también estará presente, sino un diálogo entre Carlos Agrelo, del Grupo Agrelo, que cuenta con varios concesionarios de BMW en Galicia, y Manuel Pizarro, socio del grupo y actual presidente no ejecutivo de Sanitas Seguros.

Conversarán sobre la trayectoria empresarial: desde que surge la idea de crear una empresa hasta sus primeros pasos, su desarrollo y su consolidación. Abordarán estas cuestiones desde dos perspectivas: la de una empresa más pequeña y la de una persona que ha ocupado puestos de responsabilidad en compañías de gran prestigio en España, como Endesa, la Bolsa de Valores de Madrid y, actualmente, Sanitas.

Por lo tanto, el evento mantiene su estructura. A nivel organizativo, es muy similar a las once ediciones anteriores, que han funcionado muy bien y han tenido una excelente acogida. Sin embargo, este año incorporamos empresas todavía más potentes y algunas novedades en el formato, como esa conversación entre empresarios.

Precisamente hablabas de los grandes directivos que van a participar en el evento. ¿Qué pueden aprender de ellos las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la mayor parte del tejido empresarial gallego?

Lo que buscamos es que las personas que actualmente están al frente de grandes empresas nos transmitan, desde su experiencia personal, sus vivencias, fracasos y éxitos, así como las herramientas y estrategias que aplican en su día a día. Son conocimientos que también pueden poner en práctica las pequeñas empresas, quienes están empezando o innovando en un sector e incluso las grandes compañías ya consolidadas. Durante una mañana, estos directivos actúan como mentores. Tenemos la suerte de poder compartir aproximadamente cien ideas sobre aquello que les ha funcionado a lo largo de su trayectoria. Creo que lo más importante es quedarse con la parte humana, con la experiencia de cada persona. Eso es lo que van a transmitir a todos los asistentes.

Si tuvieras que hacer una radiografía de la empresa española en 2026, ¿cuáles dirías que son sus principales singularidades? ¿Qué crees que preocupa más actualmente a los empresarios? ¿La falta de talento, los costes, la productividad o la ya conocida digitalización?

En 2026 seguimos encontrándonos con problemas y dificultades que se repiten a lo largo del tiempo, especialmente los relacionados con la situación macroeconómica y macropolítica actual, que tiene una repercusión desigual en los distintos sectores. También existen problemas más concretos, como la selección de personal y la retención del talento, que seguramente serán otros de los temas importantes de este año. A esto se suma la inteligencia artificial. Todas las empresas se han subido ya a esta ola porque es una tecnología que ha venido para quedarse y a la que necesariamente tenemos que adaptarnos. Todas las organizaciones deben actualizarse en este ámbito. Sin embargo, creo que la gran diferencia y uno de los aspectos que marcarán el evento es que, aunque debemos adaptarnos y desarrollarnos con la inteligencia artificial, nunca podemos olvidar la inteligencia natural: las personas.

Ahí es donde entran en juego estos diez ponentes. Desde su experiencia y su inteligencia natural, nos mostrarán cómo un profesional debe aprender a manejar la inteligencia artificial, pero también dirigir grandes equipos y desarrollar los distintos sectores.

Creo que ahí se percibirá esa diferenciación y algunas de las necesidades que tenemos hoy en día: contar con grandes líderes capaces de desenvolverse en un escenario realmente complejo, tanto en España como a nivel internacional. Al final, el futuro estará marcado por las decisiones que tomen estas personas.

Además, participan directivos de empresas de distintos sectores, como la banca, la industria, la tecnología y los seguros. Abarcáis prácticamente todos los ámbitos.

Sí, es algo que siempre intentamos tener en cuenta a la hora de seleccionar a los ponentes. Buscamos que los asistentes puedan comprobar que los distintos sectores comparten algunos problemas, pero también presentan diferencias.

Ahí reside parte de la riqueza del encuentro: que durante una misma mañana no se repitan los enfoques y podamos escuchar puntos de vista muy diferentes, que nos permitan obtener una visión global de cómo están las empresas y sus directivos y directivas desde distintas perspectivas.

Por eso intentamos variar la selección año tras año y evitar que se repitan los sectores representados.

Después de doce ediciones y de haber reunido a algunos de los principales referentes empresariales del país, ¿qué consejo crees que sigue siendo válido independientemente del tamaño de la empresa y del sector?

Creo que los valores más importantes que se han transmitido año tras año son, en primer lugar, el trabajo y la dedicación. La cultura del esfuerzo, que muchas veces se ha ido olvidando, sigue siendo uno de los denominadores comunes de todas las ediciones.

A partir de ahí, prácticamente todos los ponentes coinciden en la importancia de las personas y de rodearse de un buen equipo: un equipo cercano, de confianza y que comparta la misma visión y los mismos objetivos que tú tienes para la empresa.

Además del trabajo y del equipo, hoy en día destaca la capacidad de adaptación. Es una de las habilidades que más se han puesto en valor durante los últimos años y que, seguramente, volverá a tener protagonismo en esta edición.

Tenemos que pensar que, durante estos doce años de 100 Consejos, hemos atravesado todo tipo de crisis y acontecimientos, incluida una pandemia. Todo ello demuestra la importancia de la adaptación constante de las personas y de los directivos a las circunstancias microeconómicas y macroeconómicas de cada momento.

Creo que esta será otra de las grandes habilidades y competencias de los directivos que se pondrán de manifiesto durante la mañana del miércoles.

Para terminar, y de cara a 2027, ¿qué consejo les darías a estos líderes y a las empresas para afrontar un año que puede venir marcado por distintos cambios? Próximamente tendremos elecciones generales y el ámbito empresarial siempre se ve influido por el contexto político. ¿Qué recomendarías a estos directivos?

Esta edición viene marcada precisamente por la celebración de un proceso electoral en España. Sin embargo, creo que, más allá de la política, las empresas son las que mueven el país. Son las que realmente generan riqueza, puestos de trabajo y bienestar. Nuestra sociedad del bienestar está totalmente vinculada al mundo empresarial.

La recomendación que les daría es que no paren. Si las empresas siguen adelante, independientemente de las políticas que haya en cada momento, el país continuará avanzando y podrá mantener una dirección adecuada. Si los empresarios y las empresarias se cansan y deciden parar, entonces sí tendremos un problema como país.

Más allá de la política, creo que muchas veces se presenta a los empresarios y empresarias como los villanos de la historia, cuando, desde mi punto de vista, son los héroes de la película. Son quienes generan riqueza y bienestar.