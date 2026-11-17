Jornada organizada por la Cámara de A Coruña para captar talento en mayores de 45 años. Cámara de A Coruña

Los desafíos de las empresas de A Coruña para 2027: costes laborales y talento cualificado

A un mes y medio de entrar en 2027, las empresas de A Coruña combinan optimismo y preocupación al divisar el panorama del próximo año. Un total de 81 sociedades mercantiles han participado en la encuesta de la provincia de la Encuesta de Perspectivas Empresariales 2027 elaborada por las Cámaras de Comercio, que refleja aspectos positivos pero también desafíos pendientes.

Entre los primeros, cifra de negocio, ventas interiores y empleo, según los resultados de la encuesta; entre los principales retos, contener el incremento de los costes laborales, afrontar la dificultad para encontrar personal cualificado y el acceso asequible a la energía y las materias primas.

Uno de los datos más relevantes del estudio es la evolución de la confianza empresarial, entendida como el grado de optimismo o seguridad que tienen los gestores y directivos de las empresas sobre la situación económica actual y las expectativas futuras de sus negocios y del país. Tras registrar un saldo de -16,1 puntos en 2026, las previsiones para 2027 sitúan este indicador prácticamente en equilibrio, con un saldo de -0,4 puntos.

La variable que registra una mejor evolución es la cifra de negocio, con un saldo positivo de 38,3 puntos, resultado de que el 52,4% de las empresas prevé aumentarla frente al 14,1% que anticipa una disminución.

También se observan expectativas favorables en ventas interiores, con un saldo de 37,1 puntos, ya que cerca de la mitad de las empresas considera que crecerán durante 2027.

En materia de empleo, el saldo alcanza los 19,9 puntos, mientras que la inversión se sitúa en 9,7 puntos, lo que refleja una visión moderadamente positiva sobre la evolución de ambas variables.

Las exportaciones continúan siendo el indicador con un comportamiento menos optimista, ya que, aunque mejora respecto al año anterior, presenta un saldo negativo de -7 puntos.

Obstáculos

La encuesta de la Cámara identifica los principales obstáculos que las empresas esperan afrontar a lo largo del próximo ejercicio. El reto más señalado es el de los costes laborales, mencionado por el 69,6% de las compañías participantes.

A continuación, figura la escasez de personal cualificado, citada por el 54,4% de las empresas, seguida del precio de la energía y el acceso asequible a materias primas, que preocupa al 46,8%.

Otros factores preocupantes para las empresas son las cargas regulatorias (36,7%), las condiciones de financiación (19%) y las barreras comerciales (15,2%).

Los resultados ponen de manifiesto que el tejido empresarial coruñés mantiene expectativas de crecimiento para 2027, especialmente en actividad y mercado interior, aunque continúa alertando sobre el impacto de los costes laborales y las dificultades para captar talento cualificado.