Amancio Ortega continúa ampliando su patrimonio inmobiliario internacional con una nueva adquisición en Estados Unidos. El fundador de Inditex ha comprado, a través de su sociedad inversora Pontegadea, una torre residencial de lujo situada en Chicago por más de 200 millones de dólares, una cantidad que equivale aproximadamente a 180 millones de euros, según informa Europa Press.

La operación afecta al edificio The Sinclair, ubicado en el exclusivo barrio de Gold Coast, una de las zonas residenciales más cotizadas de la ciudad estadounidense. El inmueble, situado en el número 1201 de North LaSalle Drive, cuenta con 35 plantas y un total de 390 apartamentos. La construcción finalizó en 2017 y la promotora local Fifield Cos. ha sido la encargada de cerrar la venta con el vehículo inversor del empresario gallego.

La transacción se formalizó el pasado jueves y supone la mayor operación de compraventa de un edificio residencial multifamiliar registrada en Chicago desde que Ortega adquirió otra torre de apartamentos en la ciudad hace más de tres años. La comercialización del inmueble comenzó el pasado mes de junio y estuvo intermediada por la consultora inmobiliaria JLL, a través de Mark Stern, Kevin Girard y Zachary Kaufman.

La venta no incluye, sin embargo, el supermercado Jewel que ocupa parte del complejo. Este establecimiento cuenta con una propiedad independiente y, por tanto, queda fuera de la operación protagonizada por Pontegadea.

Más inversiones en Chicago

La compra de The Sinclair refuerza la presencia de Amancio Ortega en el mercado inmobiliario de Chicago, donde Pontegadea ya dispone de diferentes activos residenciales, hoteleros, comerciales y de oficinas. El empresario mantiene desde hace años una estrategia de inversión centrada en inmuebles situados en ubicaciones destacadas de grandes ciudades internacionales.

Una de las operaciones más relevantes en esta ciudad tuvo lugar en agosto de 2023, cuando adquirió una torre residencial de 492 apartamentos situada en el número 727 de West Madison Street por unos 213 millones de euros. En aquel proyecto también había participado la promotora Fifield Cos., la misma compañía que ahora ha vendido The Sinclair al fundador de Inditex.

A estas inversiones se ha sumado recientemente la compra de un rascacielos de oficinas de 51 plantas situado en el número 1 de North Wacker Drive, otra operación con la que el empresario ha incrementado su exposición al mercado inmobiliario de la ciudad.

El patrimonio de Pontegadea en Chicago incluye también el antiguo edificio del Teatro Esquire, en el barrio de Gold Coast, actualmente alquilado a firmas de lujo; el hotel Eurostars Magnificent Mile, situado en River North, y un inmueble comercial en North Michigan Avenue. Este último cuenta entre sus inquilinos con marcas internacionales como Tiffany & Co. y Ralph Lauren.

Con la adquisición de The Sinclair, Ortega incorpora a su cartera otro gran complejo residencial en Estados Unidos, dentro de una estrategia patrimonial que combina edificios de viviendas con propiedades comerciales, hoteles y oficinas en algunos de los principales mercados inmobiliarios del mundo.