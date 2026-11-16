Hijos de Rivera incorpora la mejor lager del mundo a su catálogo de cerveza de bodega efímera

La Corporación Hijos de Rivera incorpora a Fugaces, el proyecto de Cerveza de Bodega temporal con el que explora propuestas frescas, auténticas y sin pasteurizar, la 1906 Black Coupage, una nueva referencia elaborada para disfrutarse recién salida de fábrica.

Se trata de su lager negra recientemente galardonada como la mejor del mundo de más de 5% vol. alc. en el International Beer Challenge 2026, reconocimiento que viene precedido por el de la Mejor Lager del Mundo", en el World Beer Awards de 2024. La nueva edición está disponible en 19 locales seleccionados de diferentes lugares del país: A Coruña, Lugo, Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo, Asturias, Madrid, Extremadura, Navarra, Donostia y Cádiz.

Con 1906 Black Coupage, Fugaces presenta una lager negra de baja fermentación elaborada con una cuidadosa selección de maltas especiales que le confieren su característico color oscuro, su cuerpo robusto y sus profundas notas tostadas. Con una graduación alcohólica del 7,2% vol. alcohol, esta cerveza combina la tradición artesana con una complejidad aromática que la distingue como una de las referencias más singulares de la familia 1906.

El reconocimiento del International Beer Challenge, uno de los concursos cerveceros más prestigiosos e influyentes del mundo, celebrado en el Reino Unido y presidido por el experto cervecero Jeff Evans, sitúa a 1906 Black Coupage entre las mejores lagers internacionales. En su edición de 2026, el certamen recibió participantes de decenas de países, desde Bélgica, Alemania o Reino Unido hasta España, Brasil o Vietnam, otorgando a Black Coupage la Medalla de Oro en su categoría y el Trofeo a la Mejor Lager por encima del 5% de graduación alcohólica.

A través de Fugaces, la compañía combina innovación, tradición cervecera y una experiencia diferencial en hostelería. La Cerveza de Bodega se distribuye refrigerada desde la fábrica hasta que llegan al consumidor sin pasteurizar, preservando intactos sus matices y acercando el sabor de una cerveza recién elaborada.

Más de 2.000 locales en toda España ya cuentan con este modelo, que permite disfrutar de Estrella Galicia y la Milnueve, de Cervezas1906, con toda la frescura y calidad de una cerveza recién salida de fábrica. Así, el proyecto amplía esta apuesta incorporando referencias efímeras y de edición limitada que exploran nuevas posibilidades dentro del formato de Cerveza de Bodega. Además, al prescindir de envases, este formato contribuye a reducir el impacto ambiental y se presenta como una alternativa más sostenible.

Locales donde estará disponible el tanque de Black Coupage: