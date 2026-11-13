Correa Kessler celebra 40 años de negocio en el puerto de A Coruña recordando su historia y mirando al futuro

A Coruña se viste de gala para celebrar los 40 años de una de las empresas que llevan todo ese tiempo aportando beneficio económico al puerto y la ciudad. Y es que, desde hace ya cuatro décadas la compañía del sector pesquero, Correa Kessler, se ubica en el puerto de A Coruña donde se especializa en importación y exportación de pescado, tanto fresco como congelado, como incluso marisco.

Correa Kessler ha evolucionado mucho desde sus inicios hasta hoy. Actualmente, cuenta con presencia en toda la cornisa cantábrica y el norte de Portugal, aunque su fábrica principal continúa siendo la de A Coruña, que está preparada para elaborar y procesar alrededor de 110 toneladas diarias de pescado.

Tres generaciones

Pero, la trayectoria de esta empresa pesquera no tendría sentido sin un nombre propio, el de José Luis Correa Kessler. El fundador con 65 años de experiencia en el sector y que hace 40 decidió dar un paso adelante y poner en marcha el proyecto. Hoy es presidente honorífico de la compañía y son sus hijos Ángel y José Francisco los que han asumido el reto de seguir construyendo y ampliando la empresa de su padre.

Así, en 2005 se da paso a la segunda generación de la familia en el negocio. Y no ha podido salir mejor. A partir de 2008 comienzan su expansión internacional, convirtiendo la empresa en un referente a nivel internacional del sector pesquero. Y la historia de Correa Kessler continúa ahora con la tercera generación, representada por Alex y Paula.

Alex lleva más de 18 años formando parte de la compañía y aporta un perfil analítico, una gran intuición para los negocios y una visión reflexiva. Paula, la benjamina de la familia, representa una nueva etapa de evolución, actualmente impulsando una nueva línea de negocio y aportando nuevas ideas y oportunidades de crecimiento, junto con una destacada capacidad para las relaciones personales. Tres generaciones, distintas formas de aportar y una misma voluntad: seguir haciendo crecer el proyecto familiar sin perder los valores que le dieron origen.

Una gala muy especial

Correa Kessler ha querido celebrar por todo lo alto su aniversario, con una gala con más de 300 invitados entre empleados, clientes, armadores y autoridades como la conselleira do Mar, Marta Villaverde, o la subdelegada del Gobierno, Encarna Rodríguez, que han querido estar presentes para festejar los 40 años de la compañía.

Entre copas de champán francés y un cóctel en el que no ha faltado, como no podría ser de otra manera, el pescado, las tres generaciones de la familia Correa Kessler han agasajado a sus invitados. José Luis Correa Kessler, el fundador, ha aprovechado para decir unas palabras y agradecer a los presentes el estar hoy allí, como el haber estado todos estos años.

Su hijo, José Francisco Correa, segunda generación en la empresa también ha querido recordar, no solo los éxitos, sino también los años duros en los que hubo que hacer esfuerzos y cómo eso ha fortalecido tanto la compañía como a sus integrantes. Por último, Paula Correa, la nieta del fundador y benjamina ha sido la encargada de cerrar los discursos con una mirada al futuro. Aunque no ha querido dejar de contar que su abuelo sigue preguntándole por el stock de pescado o por los países a los que exportan, a pesar de no estar ya en activo.

Además, la familia ha aprovechado para hacer un regalo muy especial al patriarca, un cuadro de un barco pesquero, una 'baca', ante un mar bravío. Pero, no cualquier cuadro, ni pintado por cualquiera, sino por un familiar presente. Representando así, lo que supone Correa Kessler: familia, pesca y sobrevivir a mares alborotados en todos los sentidos.