100 Consejos reunirá este miércoles en Santiago a 10 directivos de referencia: programa completo

La duodécima edición del encuentro se celebrará el miércoles 18 de noviembre en el Palacio de Congresos de Galicia, con Quincemil como media partner y una mañana de conversaciones y experiencias empresariales

Santiago de Compostela volverá a reunir a empresarios y directivos de distintos sectores en una nueva edición de 100 Consejos Santander. La cita será el próximo miércoles 18 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia, con un programa en el que figuran Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Hijos de Rivera; Mercedes Oblanca, presidenta y CEO de Accenture en España y Portugal; e Ignacio Juliá, CEO de Santander España.

El encuentro, organizado por Libredón Formación & Consultoría Empresarial, alcanza su duodécima edición con el patrocinio de Banco Santander y el apoyo de la Xunta de Galicia. Quincemil participa como media partner de una jornada que propone compartir, a lo largo de una mañana, aprendizajes de quienes están al frente de empresas de ámbitos tan distintos como la industria, la tecnología, la banca o la energía.

La fórmula que da nombre al evento parte de una idea sencilla: diez participantes y diez consejos por persona, nacidos de su propia experiencia. El programa combina ponencias con conversaciones para acercar al público las decisiones, los aciertos y las dificultades que han marcado sus trayectorias. Está dirigido tanto a empresarios y directivos como a emprendedores y profesionales interesados en la gestión de equipos y el desarrollo de negocios.

Rivera, Pizarro y Lorenzana

La bienvenida tendrá lugar a las 9:30 horas y correrá a cargo de Joaquín Dosil, presidente de Libredón, y Rocío Pazos, directora territorial de Banco Santander. A continuación, Mercedes Oblanca abrirá el bloque de conversaciones a las 9:45 horas, seguida de Ignacio Juliá a las 10:10.

El primer turno de ponencias llegará con Germán Viso, consejero de Finsa, a las 10:35 horas, y Eva Ivars, CEO de Alain Afflelou en España y Portugal, a las 11:00. Ambos compartirán sus diez consejos antes de la pausa para el café, prevista a las 11:25 horas, que también permitirá a los asistentes conversar y establecer contactos.

La actividad se retomará a las 11:55 horas con José Corral, CEO de Mapfre Vida. Después, a las 12:20, será el turno de Julio Castro, CEO de Iberdrola Renovables. Sus intervenciones darán paso a una conversación con Carlos Agrelo, CEO de Grupo Agrelo, y Manuel Pizarro, expresidente de Endesa y presidente no ejecutivo de Sanitas Seguros, prevista para las 12:45 horas.

Ignacio Rivera protagonizará la última conversación de la mañana, a las 13:35 horas. El cierre llegará a las 14:00 con María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria, que también ofrecerá sus diez consejos.

La cita da continuidad a un encuentro que ha ido ampliando su alcance desde su nacimiento en 2015. En 2024, la décima edición reunió a alrededor de un millar de personas en el mismo recinto compostelano, con intervenciones de empresarios y directivos como Roberto Tojeiro, de Gadisa, y Beatriz Corredor, de Redeia.

El año pasado volvieron a participar representantes de sectores muy diferentes. Antonio Agrasar, de Plexus Tech; Francisco J. Riberas, de Gestamp; Beatriz Álvarez, de Liga F; y Rafael Juan, de Vicky Foods, fueron algunos de los protagonistas de una edición que congregó a cientos de asistentes y que también contó con la colaboración de Quincemil.

En esta nueva convocatoria, 100 Consejos Santander mantendrá esa combinación de experiencias empresariales y tiempo para el encuentro entre profesionales. Las personas interesadas en asistir pueden consultar la información y acceder a la inscripción a través de la web del encuentro.