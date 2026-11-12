Resonac vende su negocio de grafito y Ami Automation al inversor Aurelius

La multinacional japonesa Resonac ha acordado transferir su negocio de electrodos de grafito y AMI Automation al inversor internacional AURELIUS. La operación se enmarca en una revisión de la cartera de negocios de la compañía nipona y afecta a su actividad en Europa, América y Japón. El acuerdo contempla el traspaso de los centros de producción, los activos y los trabajadores vinculados a estas divisiones, con algunas excepciones.

La operación incluye instalaciones y centros operativos en siete países, entre ellos España, Estados Unidos, México, Alemania, Austria, Italia y Japón. En el caso de este último país, los activos y empleados de la planta de Omachi permanecerán bajo la propiedad de Resonac. No obstante, ambas partes establecerán un acuerdo exclusivo de suministro a largo plazo para que esta fábrica continúe proporcionando toda su producción de electrodos y pines al negocio transferido.

El cierre de la operación está previsto para el segundo trimestre de 2027, aunque todavía está condicionado al cumplimiento de las condiciones acordadas entre las compañías. Hasta que se complete la transacción, Resonac Graphite y AMI Automation continuarán desarrollando su actividad con normalidad como parte de la multinacional japonesa.

Una nueva etapa de crecimiento

La compañía explica que la decisión llega después de evaluar distintas alternativas estratégicas para el futuro de estas divisiones. Resonac considera que AURELIUS es el socio adecuado para impulsar su desarrollo, gracias a su experiencia en negocios industriales, segregaciones corporativas y procesos de transformación operativa.

El objetivo de la operación es combinar la presencia industrial internacional y los conocimientos técnicos de Resonac Graphite y AMI Automation con la capacidad inversora y la experiencia empresarial del nuevo propietario. De esta forma, el negocio pretende reforzar su posición en la industria siderúrgica mediante una oferta que integra electrodos de grafito de alta calidad y tecnología para optimizar el funcionamiento de los hornos de arco eléctrico.

AURELIUS cuenta con una trayectoria de más de 300 operaciones completadas y una amplia presencia internacional. Por su parte, Resonac Graphite y AMI Automation suman más de un siglo de experiencia industrial en la fabricación de electrodos de grafito y más de 40 años de conocimientos especializados en las soluciones de automatización desarrolladas por AMI.

Cerca de 900 trabajadores

En conjunto, las dos divisiones cuentan con cerca de 900 empleados en todo el mundo y prestan servicio a productores de acero de más de 50 países. Su actividad combina la fabricación de electrodos de grafito con el desarrollo de tecnologías de optimización para hornos de arco eléctrico, utilizadas para mejorar la eficiencia, la seguridad y la competitividad de las instalaciones siderúrgicas.

La compañía destaca que esta combinación de productos industriales y soluciones tecnológicas constituye uno de sus principales elementos diferenciadores dentro del sector. La operación pretende dar continuidad a esa propuesta de negocio y aprovechar su implantación internacional para afrontar una nueva etapa a partir de 2027.