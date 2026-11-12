Hijos de Rivera incorpora su primer whisky a su catálogo con una marca escocesa premium

Corporación Hijos de Rivera, propietaria de Estrella Galicia, amplía su catálogo de bebidas con la incorporación de su primer whisky. La compañía con sede en A Coruña distribuirá en exclusiva en España Tomatin Double Cask, una referencia de la histórica destilería escocesa Tomatin que llega al mercado nacional con una elaboración especialmente adaptada al consumidor español.

Este lanzamiento supone un nuevo paso en la estrategia de la empresa gallega para reforzar su presencia en el segmento de los espirituosos premium. La operación es fruto de una alianza entre Hijos de Rivera, Hisúmer y Tomatin, destilería fundada en 1897 en las Highlands escocesas y que cuenta con una trayectoria de más de un siglo en la elaboración de whisky.

La incorporación de esta marca representa también la entrada de Corporación Hijos de Rivera en una categoría hasta ahora inédita en su portfolio. Según explica la compañía, la colaboración nace de la afinidad entre empresas con una larga tradición familiar y una filosofía basada en priorizar la calidad, respetar los procesos de elaboración tradicionales y mantener una visión empresarial a largo plazo.

"La colaboración con Tomatin surge de un reconocimiento entre casas históricas que entienden la importancia de preservar la tradición para mantener la calidad mientras continúan innovando para las nuevas generaciones de consumidores. Tomatin Double Cask es el resultado de esa visión compartida", señala Francisco Ucha, director general de Corporación Hijos de Rivera.

Un whisky de bourbon y jerez

La nueva referencia es un Highland Single Malt Scotch Whisky que combina la maduración en barricas de bourbon americano y de jerez oloroso. Esta mezcla busca conseguir un producto equilibrado, suave y con matices aromáticos, pensado tanto para quienes se acercan por primera vez a los whiskies premium como para los consumidores habituales de esta categoría.

En cuanto a sus características, Tomatin Double Cask presenta aromas de vainilla, miel y fruta madura. En boca aparecen notas de manzana asada, pera y frutas confitadas, acompañadas de un fondo especiado que procede de la influencia de las barricas de jerez.

El producto se comercializará en botellas de 70 centilitros, con una graduación alcohólica del 40%. Su distribución en España será exclusiva de Corporación Hijos de Rivera, que busca ampliar así su oferta de bebidas con marcas internacionales vinculadas a la tradición y la calidad.

Con este movimiento, la empresa coruñesa continúa diversificando su actividad más allá de la cerveza y reforzando su apuesta por los productos de gama alta. La llegada de Tomatin supone, además, su primera incursión en el mercado del whisky, una categoría en la que la compañía quiere aprovechar su alianza con una destilería escocesa de larga trayectoria.