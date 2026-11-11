AEGAMA firma un acuerdo en China para abrir nuevas oportunidades a las empresas gallegas

El memorando con una zona industrial de Wujin contempla promover inversiones y encuentros empresariales, con especial atención a las nuevas energías, la fabricación inteligente y el desarrollo verde

La Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid (AEGAMA) ha firmado un memorando de entendimiento para impulsar la cooperación empresarial entre Galicia y China. El acuerdo, suscrito el pasado 6 de noviembre en el marco de la China International Import Expo (CIIE) de Shanghái, busca abrir nuevas vías de colaboración y acercar oportunidades al tejido empresarial gallego.

La entidad ha formalizado este documento con el comité de gestión de la Zona de Demostración de la Industria de Construcción Verde de Wujin, situada en la ciudad china de Changzhou. Se trata de una ciudad de unos 6 millones de habitantes a unos cien kilómetros de Shanghái. El memorando contempla la promoción de inversiones en ambas direcciones y la organización de visitas y encuentros empresariales, con especial atención a tres ámbitos: las nuevas energías, la fabricación inteligente y el desarrollo verde.

La participación de AEGAMA en este encuentro se ha desarrollado a través de Marina González, delegada de la asociación en China, que trabaja desde Shanghái para conectar empresas e instituciones de ambos países. La iniciativa parte de las relaciones institucionales establecidas con Wujin y de la vinculación de la entidad con la Alianza de Innovación Tecnológica China-Países de Habla Hispana.

Momento de la firma del acuerdo Cedida

Galicia como cruce de caminos

«Como delegada de AEGAMA en China, trabajo desde Shanghái para desarrollar estas relaciones y acercar oportunidades de cooperación al tejido empresarial gallego», explica González.

Entre los objetivos de su actividad figura poner en valor el potencial de Galicia como punto de conexión entre China, Europa e Iberoamérica. Este planteamiento combina la capacidad industrial, tecnológica e inversora del país asiático con el tejido empresarial gallego, su acceso al mercado europeo y los vínculos económicos y culturales que mantiene la comunidad con los países iberoamericanos.

La delegada considera que esa conexión puede favorecer colaboraciones industriales, transferencia tecnológica, inversiones y procesos de internacionalización. Su trabajo abarca tanto los sectores industriales e innovadores como el sector primario, con el propósito de identificar oportunidades comerciales y facilitar nuevas relaciones entre empresas.

Madrileña y de familia gallega, González mantiene una estrecha relación con Galicia, a donde viaja con frecuencia. Es graduada en Derecho y cuenta con formación de posgrado en Negocios Internacionales y Propiedad Intelectual. Su trayectoria en China se ha desarrollado en los ámbitos de la innovación, el emprendimiento y la conexión entre empresas, instituciones y mercados internacionales.

Esta noticia se produce unos meses después de uno de los anuncios del año en Galicia, la llegada a Ferrol de una fábrica de la multinacional china del automóvil, SAIC. Se trata de la primera colaboración de este tipo a ambos extremos de Eurasia.