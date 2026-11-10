Muere Simón Cabarcos, histórico portero del fútbol gallego y emprendedor deportivo, a los 47 años

La localidad de As Pontes despide a Simón Cabarcos Novás, una figura muy vinculada al deporte y al tejido empresarial del municipio, que ha fallecido a los 47 años después de una larga enfermedad. Su muerte deja un profundo pesar entre quienes compartieron con él su trayectoria deportiva y profesional, especialmente en el fútbol de la comarca de Ferrolterra.

Cabarcos fue conocido inicialmente por su faceta como guardameta. Defendió la portería del Endesa As Pontes, equipo con el que llegó a competir en Segunda División B y Tercera División, y posteriormente pasó por las filas del Bergantiños y del Narón Balompé Piñeiros. En este último club encontró también un lugar importante en su vida profesional, al desarrollar su trabajo en el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS).

Sin embargo, su trayectoria fue mucho más allá de los terrenos de juego. Simón Cabarcos consiguió convertir su pasión por el fútbol en un proyecto empresarial que terminó alcanzando repercusión internacional. Fue el impulsor de Blindaxe Sport, una firma especializada en la fabricación de espinilleras de fibra de carbono y otras protecciones deportivas que llegaron a utilizar algunos de los futbolistas más conocidos del planeta.

Messi y Griezmann

Entre los clientes de Blindaxe Sport figuraron estrellas como Leo Messi, Luis Suárez, Antoine Griezmann, Isco Alarcón y Philippe Coutinho. Todos ellos confiaron en las protecciones diseñadas y fabricadas por el empresario pontés para proteger sus piernas durante los partidos. La presencia de estos futbolistas en su cartera de clientes contribuyó a dar una enorme visibilidad a una marca nacida en un pequeño taller de As Pontes.

La historia de la empresa comenzó cuando Cabarcos todavía estaba vinculado al fútbol como jugador. Durante su última etapa en el As Pontes empezó a experimentar con materiales para fabricar unas espinilleras más ligeras y resistentes que las convencionales. La idea surgió de su propia experiencia como portero y futbolista, al comprobar que las protecciones habituales resultaban incómodas durante la práctica deportiva.

Los primeros modelos los elaboró en el garaje de su casa familiar y, ante el interés que despertaron entre sus compañeros y otros jugadores, decidió dar el salto empresarial. El proyecto fue creciendo hasta trasladarse al vivero de empresas de Seara, en el polígono industrial de Penapurreira, desde donde comenzó a atender pedidos procedentes de distintos países. En sus primeros años de actividad ya había vendido miles de pares de espinilleras a futbolistas de diferentes ligas.

Blindaxe Sport amplió posteriormente su catálogo con protecciones para otras disciplinas, como el hockey y el tiro con arco, además de máscaras faciales destinadas a deportistas que necesitaban protegerse tras sufrir lesiones. Uno de sus trabajos llegó incluso a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016, con una protección fabricada para el arquero Miguel Alvariño.

El crecimiento de la compañía también tuvo reconocimiento institucional. En 2014, Blindaxe Sport fue uno de los diez proyectos seleccionados en el Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores del Instituto de la Juventud (Injuve), que concedía una ayuda de 25.000 euros a cada una de las iniciativas elegidas.