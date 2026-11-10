Inditex participa en un fondo para financiar la transformación del sector textil con 50 millones de dólares

Social Investment Managers & Advisors LLC (SIMA) y la Corporación Financiera Internacional (IFC), parte del Grupo Banco Mundial, han puesto en marcha el primer fondo de blended finance para financiar con hasta 400 millones de dólares la transformación de la cadena de suministro de textiles, prendas de vestir y calzado en mercados emergentes, principalmente mediante el apoyo a pequeñas y medianas empresas (pymes).

Así lo ha dado a conocer esta mañana la multinacional Inditex a través de un comunicado, en el que añade que el fondo ampliará el acceso a la financiación de los fabricantes de la industria textil contribuyendo a impulsar las inversiones destinadas a reducir su impacto ambiental.

Los principales inversores del Fondo para la Descarbonización de Proveedores de Textil, Prendas de Vestir y Calzado (D-TAFS, por sus siglas en inglés) son IFC e Inditex, que invertirán hasta 60 millones y 50 millones de dólares, respectivamente. También participan instituciones como FMO (Países Bajos), Proparco (Francia), British International Investment (Reino Unido), Global Environment Facility (EEUU) y Apparel Impact Institute (EEUU).

El primer cierre del fondo se espera en 225 millones de dólares y se prevén futuras rondas de financiación para dar entrada a más inversores hasta alcanzar la cifra de 400 millones.

Mercados emergentes

Más de 60 millones de personas trabajan en el sector textil y de la confección en los mercados emergentes, la mayor parte de ellas mujeres.

El sector, por otro lado, se enfrenta a una presión creciente para mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones, pero muchas de las pymes que forman parte de la cadena de suministro textil carecen de acceso a la financiación necesaria para invertir en nuevas tecnologías que les permitan reducir su impacto ambiental.

"Los proveedores pequeños y medianos son pilares de las cadenas de suministro de las marcas globales y necesitan acceso a financiación asequible y estructurada de forma adecuada para mantener su competitividad. Este nuevo fondo reúne a marcas líderes, inversores y proveedores en torno a una solución común: movilizar capital para mejorar la productividad, la eficiencia energética y la resiliencia operativa, y contribuir al mantenimiento de empleos de calidad", señala el vicepresidente regional de IFC para Asia y el Pacífico, Sarvesh Suri.

D-TAFS contribuye a este enfoque con una propuesta de blended finance que reúne capital comercial y de desarrollo para ofrecer financiación mediante deuda en condiciones preferentes, adaptadas a las necesidades de los proveedores de países en desarrollo de Asia, Oriente Medio, Norte de África y América Latina. La financiación se complementa con asistencia técnica para ayudar a los fabricantes a identificar, estructurar e implementar proyectos.

El fondo está estructurado en dos subfondos: uno concederá préstamos directamente a fabricantes de textiles y prendas de vestir; el otro financiará a empresas de servicios energéticos y a desarrolladores y distribuidores de energía que trabajan con esos proveedores.

Resultados medibles

El fondo financiará proyectos que contribuyan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la eficiencia energética e hídrica y disminuir el impacto ambiental de la industria textil.

Algunas acciones elegibles son la instalación de sistemas de energía renovable; la sustitución o modernización de maquinaria; la mejora de calderas y otros equipos; la optimización de procesos; la reutilización del agua; y el tratamiento de aguas residuales. El fondo también apoyará iniciativas para mejorar la gestión de los productos químicos utilizados en la producción textil.

Las empresas interesadas en solicitar financiación tendrán que presentar un plan estructurado que identifique las necesidades de sus fábricas, las inversiones previstas y los objetivos medioambientales correspondientes. El análisis de cada proyecto permitirá valorar su viabilidad y se establecerán indicadores para medir el progreso y los resultados de las inversiones.

"La transformación de la cadena de suministro textil requiere que la industria trabaje de forma conjunta y que los fabricantes tengan acceso tanto al conocimiento técnico como a la financiación necesaria para realizar las inversiones. En Inditex ya estamos colaborando con nuestros proveedores para conocer las necesidades de sus fábricas y elaborar planes específicos de transformación. D-TAFS puede ayudar a dar el siguiente paso: convertir las mejoras identificadas en inversiones y resultados medibles, facilitando la transformación de la industria", señala el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras.

"La transformación de la cadena de suministro textil requiere que la industria trabaje de forma conjunta y que los fabricantes tengan acceso tanto al conocimiento técnico como a la financiación necesaria para realizar las inversiones" Óscar García Maceiras, consejero delegado de Inditex

La iniciativa, además, realizará un proceso de rendición de cuentas de forma cuatrimestral para asegurar la efectividad del fondo. El objetivo es hacer un reporte y análisis de los resultados medioambientales logrados a través de las medidas financiadas, midiendo específicamente la reducción de emisiones lograda.

"En SIMA hemos aprendido que la mera disponibilidad de capital no basta para impulsar proyectos. Los propietarios de fábricas pueden saber que necesitan sustituir una caldera o invertir en energías renovables, pero, sin una estructura de préstamo personalizada, condiciones adecuadas y apoyo para la implementación, esos proyectos pueden quedar relegados a meros estudios teóricos", explica el CEO de SIMA Funds, Asad Mahmood.

A este respecto, el CEO de SIMA Funds señala que el fondo es una "solución financieramente atractiva y estable" gracias a la experiencia de empresas como la suya a la hora de apoyar soluciones sostenibles en la cadena de valor.

"No se trata solo de financiación, sino de demostrar que es posible lograr un impacto climático, satisfacer las demandas del mercado y fortalecer la competitividad y la resiliencia al mismo tiempo. Cuando el Grupo Banco Mundial, Inditex —como grupo líder mundial— y SIMA se unen a inversores globales como FMO, Proparco, BII y AII, transformamos un problema de la cadena de suministro en una solución de inversión viable", concluye Asad Mahmood.