Fundación Luckia y la Confederación de Empresarios impulsan una comunidad de creación de valor para empresas

Fundación Luckia y la Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC) han presentado en sociedad Trevo Atlántico. Se trata de una nueva comunidad para crear valor en las empresas gallegas, en un gran acto empresarial e institucional celebrado en Campus Luckia, y que ha contado con el respaldo de la Xunta de Galicia, el Concello de A Coruña y la Cámara de Comercio herculina.

Esta iniciativa, que cuenta, además, con la prestigiosa escuela de negocios ISDI como partner académico, busca contribuir al crecimiento y la competitividad de las empresas gallegas mediante la creación de una comunidad en la que compartir problemáticas reales, explorar soluciones conjuntas y afrontar de manera colaborativa los retos de sus organizaciones.

Programa de Trevo Atlántico

El programa combina tres elementos:

Una base común impartida por ISDI. Una formación de 80 horas, un 70% online y un 30% presencial en el Campus Luckia (A Coruña), que abordará cuestiones clave para la dirección de una empresa como estrategia, liderazgo, clientes, personas o tecnología.

Un proyecto prioritario para cada empresa. Cada participante trabajará sobre un reto real de su compañía y obtendrá un plan de prioridades que concrete qué necesita cambiar su organización y cómo llevarlo a cabo.

Acompañamiento durante 24 meses. Al finalizar la formación, cada participante recibirá apoyo en la ejecución de su plan, con reuniones trimestrales de seguimiento y la incorporación de expertos cuando el caso lo requiera.

Evento de presentación

El acto de presentación de Trevo Atlántico, que ha llenado el Auditorio del Campus Luckia, ha contado con las intervenciones institucionales del vicepresidente de la CEC, Severino Ares, presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro, concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnolóxica del Concello de A Coruña Juan Ignacio Borrego y la directora del Igape, Covadonga Toca.

Según indicó a los presentes el presidente de honor de Fundación Luckia, José González, "hemos elegido el lema ‘De Empresa a Empresa’ para Trevo Atlántico, enfocándolo a trasladar el aprendizaje a la realidad empresarial y convertir las ideas en mejoras concretas a cada caso".

Con este objetivo, el proyecto combinará formación práctica impartida por ISDI, el desarrollo de un proyecto prioritario adaptado a las necesidades de cada compañía y un acompañamiento posterior de 24 meses de la mano de expertos seleccionados y coordinados por Fundación Luckia.

Como partner de la iniciativa, el vicepresidente de la CEC destacó la colaboración con Fundación Luckia en el impulso de Trevo Atlántico: "Es una satisfacción formar parte de este proyecto, que representa muy bien algo en lo que creemos firmemente: que el crecimiento y la competitividad de nuestras empresas también se construyen compartiendo conocimiento, experiencias y capacidades", indicó Severino Ares.

Por su parte, socio director de Digitalent Group-ISDI, Rodrigo Miranda, fue el encargado de detallar la oferta formativa de Trevo Atlántico. La iniciativa está pensada para empresarios y miembros de equipos directivos con responsabilidad sobre las decisiones y el desarrollo de empresas que tengan al menos 10 empleados y una facturación anual de entre 2 y 50 millones de euros, con independencia de su momento: crecimiento, consolidación, profesionalización, relevo generacional o transformación.