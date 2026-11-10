Eroski y Autoservicios Familia se suman a la Gran Recogida de Alimentos este 13 y 14 de noviembre en Galicia

Los supermercados Eroski y Autoservicios Familia participarán los próximos 13 y 14 de noviembre en una nueva edición de la Gran Recogida de Alimentos, una iniciativa impulsada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad.

La compañía gallega Vegalsa-Eroski volverá a poner sus establecimientos de Galicia, Asturias y Castilla y León a disposición de esta campaña solidaria, facilitando que los clientes puedan realizar sus aportaciones durante las dos jornadas.

En concreto, los consumidores tendrán dos formas de colaborar: realizar una donación económica al pasar por caja o entregar productos no perecederos en aquellos supermercados que cuenten con la presencia de voluntarios.

Destino de las donaciones

Una vez finalizada la campaña, todos los alimentos recogidos se entregarán a los Bancos de Alimentos participantes. Por su parte, las aportaciones económicas se agruparán para crear una línea de crédito destinada a cada entidad, que podrá utilizarla a lo largo del próximo año en función de sus necesidades.

Entre las organizaciones beneficiarias se encuentran los Bancos de Alimentos de A Coruña, Vigo, Ourense y Lugo, además de los de Asturias, León, Palencia, Del Sil y Zamora.

El director de Responsabilidad Social Empresarial y Calidad de Vegalsa-Eroski, Ricardo Castro, ha destacado la importancia de la colaboración entre las empresas, las entidades sociales y la ciudadanía.

"La colaboración entre empresas, entidades sociales y ciudadanía es clave para dar respuesta a las necesidades de miles de personas en situación de vulnerabilidad", ha señalado.

En este sentido, Castro ha explicado que la compañía busca facilitar la participación de sus clientes y poner sus establecimientos al servicio de la iniciativa para que las donaciones lleguen a quienes más lo necesitan.

Más de 154 toneladas en 2025

Como en anteriores ediciones, Vegalsa-Eroski añadirá una aportación económica adicional a la cantidad total recaudada durante la campaña.

En la pasada edición, la compañía y sus clientes consiguieron donar más de 154 toneladas de productos, una cantidad equivalente a 460.685 comidas básicas.

Según los datos facilitados por Vegalsa-Eroski, estas aportaciones permitirían cubrir las necesidades alimentarias básicas de 192 familias durante un año.