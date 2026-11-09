El polígono industrial de A Sionlla de Santiago en una foto de archivo. Xestur

La Xunta avanza para ampliar el polígono de A Sionlla de Santiago un 30% y prepara las expropiaciones

El Consello da Xunta ha evaluado este lunes el Plan estruturante de ordenación de solo empresarial (PEOSE) para ampliar el parque empresarial de A Sionlla en Santiago de Compostela. Este espacio ampliará su superficie en 383.000 metros cuadrados, un 30%, según ha explicado esta mañana el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda.

La sociedad Xestión do Solo de Galicia (Xestur) invertirá 28,1 millones de euros en la ampliación del polígono, que mide actualmente 1,4 millones de metros cuadrados. Rueda señaló que el objetivo es que los trámites sigan avanzando el próximo año para que, a finales de 2027 o principios de 2028, comiencen las obras.

El Gobierno gallego trabaja, de forma paralela, en la licitación del contrato de redacción del proyecto de expropiación de los terrenos con el objetivo de licitarlo en los próximos meses. Una vez que este instrumento de planeamiento se apruebe de forma definitiva en 2027, se podrá continuar con la tramitación del proyecto de urbanización y, posteriormente, con la licitación y ejecución de las obras del polígono industrial.

Esta ampliación, señala la Xunta, dotará a Santiago de una "oferta ordenada de suelo empresarial", lo que favorecerá tanto la implantación de nuevas empresas como el crecimiento de aquellas que ya están instaladas en A Sionlla. Algo que repercutirá de forma directa con más actividad económica y más empleo.

Este parque empresarial está ubicado junto a la AP-9 y a la A-54 y la ampliación se ubica a unos 10 kilómetros del aeropuerto Rosalía de Castro.