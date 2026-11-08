El cotizado tueste familiar de los cafés de A Coruña: "Hacemos producto de muy alto nivel"

Siboney nació en 1965. Veracruz en 1992. Sus cafés se consumen, además de en las cafeterías propias de cada marca en A Coruña (en el Ensanche, en Pescadería, en Matogrande), en otros locales de hostelería de la ciudad. Cafés Lúa se fundó en 1989 en Carballo. Aruba surgió en Meicende (Arteixo) en 2000. Y Monterreal vio la luz en 1986 en Baiona (Pontevedra) y se trasladó a Cambre con el cambio de siglo.

Cinco marcas de café, cinco empresas de tradición familiar que dan a probar una bebida que muchos ciudadanos toman a diario una o más veces. Para iniciar la jornada, para hacer una pausa en el trabajo, para socializar.

A Coruña sabe a café de calidad porque en sus tostaderos se cuida con esmero el producto que se va a buscar a los lugares del mundo donde se cosecha, se cata y se investiga. Porque se tuesta con pasión (el tueste, ese es el factor esencial del buen café) y se comercializa con ambición y dedicación.

El café es un hábito que une, y que en las ciudades, también en A Coruña, crece en variedad y gana adeptos o los consolida, como consiguen hacer negocios que en los últimos años han ofrecido un producto que se aparta de lo común y apuesta por la especialidad.

Tradición y experimentación conviven en el sector. Los artesanos coruñeses del café ahondan en sus orígenes y se detienen en sus misterios compartiendo el placer por su actividad y por la forma de consumir un producto en torno al que crece una cultura: la cultura del café.

Siboney

Siboney es el café veterano de A Coruña. Mucha gente desconoce que su origen está en el Orzán, en la calle Cordelería. Allí vivía la familia Gómez, sobre la primera tienda con la primera tostadora.

Jorge y Nacho Gómez eran niños que jugaban entre sacos de café. Su abuelo Cesáreo había emigrado a Cuba en los años cuarenta y abierto un tostadero. Regresó a Galicia, y en 1965 le dio a su empresa de café el nombre de los indios aborígenes que vivían en la isla caribeña antes de que llegaran los conquistadores españoles: Siboney.

Nacho Gómez, uno de los directores de Siboney, junto a cafeteras en la nave de Agrela en A Coruña. Quincemil

Jorge y Nacho son la tercera generación de la compañía, donde empezaron a trabajar a finales del siglo pasado. Ahora la dirigen. "Comienzas descargando, en reparto, en oficina, de comercial, en el tostadero. En las empresas familiares siempre hay hombres-orquesta", cuenta Nacho.

Su hermano es el director financiero; él, con experiencia acumulada en hostelería y empresas de otros ramos por los años que vivió en el extranjero, aterrizó para acabar convirtiéndose en el gestor de los seis establecimientos Siboney de A Coruña y Santiago y en director de calidad y de formación.

A la nave del polígono de Agrela llegan cada semana sacos de café de distintos países productores y las tostadoras no dejan de funcionar para obtener el "mejor tueste, la clave de su calidad".

Allí también se realiza una vez al mes una visita con cata para clientes donde los dueños de Siboney comparten la experiencia de "reflexionar sobre todos los factores que afectan al café" y contar cómo se cultiva, se lava, se seca, se tuesta o se prepara, por qué sabe de una manera o de otra (amargo, dulce, seco, ácido, afrutado).

"El mundo del café es gratamente complejo", opina Nacho Gómez. Su juicio es producto de multitud de viajes a países de Sudamérica y África para ver in situ las cosechas y de participar en ferias y catas internacionales. "Vamos a buscar y a comprar buenos cafés. Luego hay que tostarlo bien, o si no, te cargas cualquier buen café".

Plantas de cafés de distintos países en la nave de Siboney en A Coruña. Quincemil

Los hermanos Gómez predican la necesidad de "informar al consumidor final del café que toma". "¿Quién lo va a hacer, el del bar? No, el tostador. Pero al 95% de tostadores no les interesa que se sepa lo que hay detrás, por eso las multinacionales campan a sus anchas gracias al marketing".

Hoy las modas, alimentadas a través de redes sociales y canales de influencia, fomentan en las ciudades el consumo de cafés de especialidad, variedades de calidad que Nacho asegura que "nuestras abuelas ya tomaban hace 15 años compradas en Siboney".

La empresa tiene más de 1.200 clientes en toda Galicia y distribuye también en cafeterías, restaurantes y hoteles de Asturias, Castilla y León y Madrid. "No queremos volvernos locos. Lo más difícil no es solo buscar un buen producto, sino tener constancia: hacer bien el trabajo en el tueste", insiste, "con esfuerzo, conocimiento, dedicación y pasión".

Veracruz

Augusto Morales aprendió todo sobre el café en su país, México, y se lo trajo al instalarse en A Coruña. En 1993, un año después de crear Veracruz, abría la primera cafetería en la calle Picavia. Llegarían otras en las décadas siguientes en Riego de Agua, Matogrande y la avenida Finisterre junto a la plaza de Pontevedra.

Empezó con una boutique de café, "lo que se llamó coffee shop primero y specialty coffee ahora". Viajó a muchos países productores para palpar el grano, sentir el clima, hablar con los cafeteros en las plantaciones y conocer las tendencias del mercado. Fruto de sus viajes trajo para Veracruz cafés de Colombia, Perú, Brasil, Etiopía, Kenia, Jamaica, Papúa Nueva Guinea, Australia.

El producto de su marca es "fresco, limpio, está bien elaborado". Augusto y su hija Ana Morales, responsable de marketing, hablan con mimo de su materia prima y se detienen en el concepto de "cultura del café", que creen que refuerza la "cada vez mayor preocupación del consumidor por el producto que bebe". De ahí que las variedades de café de especialidad se hayan popularizado y las cartas de los establecimientos les dediquen un exclusivo espacio.

Augusto y Ana Morales en las instalaciones de Veracruz. Quincemil

En ese componente cultural que advierte en el café, la familia Morales concede relevancia a la formación. Por eso se preocupa su empresa por enseñar a ser barista. No puede ser más elocuente Ana: "Puedes tener la mejor máquina y el mejor café, pero hace falta que el barista lo haga bien y que tenga conocimiento del producto que tiene entre manos. Es un factor de mucho peso".

Entre septiembre y octubre pasados, Veracruz dio un gran salto de promoción internacional con la presencia de varios de sus cafés y pasteles (los que elabora Pablo Morales, hijo de Augusto, en Habaziro) en la residencia de Shakira en el Macondo Park de Madrid, donde ofreció trece conciertos durante un mes dentro de su gira mundial. Allí la artista colombiana (y mucho público en cada actuación) probó café de Veracruz, sabor de A Coruña.

Lúa

El café es también cosa de familia. Con 20 años en 1989, Luz Pardo y Antonio Vázquez fundaron Lúa en Carballo, cargados de ganas por emprender y atraídos por un "mundo apasionante". Ella es hoy miembro del consejo de la compañía y participa en estrategias comerciales. Él sigue siendo el "maestro artesano" de una empresa “vocacionalmente local” que también llega a otras partes de España y a "países vecinos".

Sus hijas Laura y Ana están "en el día a día" de Lúa, una segunda generación "digitalizada" que es testigo del crecimiento, sobre todo, del canal online de clientes particulares y pequeñas empresas, donde más se advierte el auge del consumo doméstico del café.

Luz Pardo y Antonio Vázquez con sus hijas Laura y Ana en Cafés Lúa. Cedida

"Desde el principio apostamos por la calidad y por un producto bien seleccionado y tostado, con personalidad, café que entonces no creaba tanta tendencia", apunta Luz Pardo. En Centroamérica y Sudamérica encuentran ese lujo, que también traen de Etiopía y Ruanda.

El canal de hoteles, restaurantes y cafeterías (Horeca) ha sido el original por el que ha comercializado Lúa sus cafés, que poco a poco fueron encontrando respuesta en pequeños consumidores con otras inquietudes y nuevas demandas.

Pardo cree que a la cotidianidad del café se le suma hoy "la experiencia de vivirlo". "El consumidor busca la calidad, el origen y la diferenciación. Quiere conocer el origen del grano, las fincas, sus variedades, su perfil de sabor, otras formas de prepararlo, todo el proceso. Todo esto lo convierte en tendencia social".

Monterreal

Pablo Gómez, gerente de Monterreal, es también nieto del fundador de Siboney, segunda generación en la gestión de una marca que nació en 1986 en Baiona y que a raíz de una escisión que separó caminos en la familia se instaló en Cambre, siempre con el café como brújula.

"En A Coruña se tuesta café de muy alto nivel". Lo dice convencido, desde la experiencia de tostar café de forma artesanal, Pablo Gómez, que señala que desde el principio Monterreal ha empleado granos de variedad arábica que han resaltado la calidad de su producto.

Una gran tostadora en Siboney. Quincemil

En el polígono de Espíritu Santo la empresa tuesta granos procedentes de Colombia, Brasil, Honduras y Nicaragua, y distribuye a clientes de proximidad de hostelería, alimentación y tiendas especializadas.

El gerente comparte con los compañeros del sector la percepción de que, pese a haberse producido un aumento de su precio en origen, "cada vez se consume café de mayor calidad". Un consumo doméstico al alza que coincide con la caída del de las bebidas alcohólicas.

"La pandemia supuso un punto de inflexión", reflexiona Gómez, que también comercializa vinos y productos gourmet. "Disparó el consumo de café para uso doméstico, y no fue algo momentáneo, se mantuvo y creció. El café tiene algo muy particular frente a otras bebidas. El vino tiene un consumo esporádico, de fin de semana o en momentos especiales. Pero con el café te puedes diferenciar dentro de un consumo diario".

Aruba

Otro fabricante coruñés de café es Aruba, cuyo producto “llega adonde tu mente pueda llegar”, expresa su fundador y gerente, Luis Fontenla, entre viajes estos días por toda la geografía nacional a ferias y eventos gastronómicos donde promociona su especialidad y busca otros puntos de venta.

La visión cultural del café la fomenta su empresa, por ejemplo, con degustaciones en grandes superficies "para dar a conocer algo tan maravilloso como nuestro café". De orígenes diversos, con hincapié en granos de Colombia, Brasil y Etiopía.

Tueste de café en las instalaciones de Aruba. Aruba

El tueste artesanal de Aruba se hace en Meicende desde comienzos de este siglo, donde se instaló Fontenla después de haber trabajado con otra marca cafetera. Desde allí los paquetes de café llegan a hostelería, a tiendas gourmet o especializadas y a alguna gran superficie.

Fontenla incide en la necesidad de conocimiento que promulgan otras fuentes locales del sector, especialmente ahora que crece la atención a su consumo y la exploración de nuevas variedades: "Esto ocurre por modas, como cuando se atribuyó el consumo de café de cápsula a George Clooney porque hacía anuncios de ello. Ahora se habla de cafeteras superautomáticas".

"Yo diría que ahora todo el mundo quiere saber sobre un producto que es más selectivo. Pero también es cierto que hay desinformación, o no tanta información sobre el café. Nosotros presentamos el producto en sí para que la gente vea de dónde sale el sabor", explica.

"Los cafés pequeños y de especialidad", continúa, "brotan ahora porque dicen ser los que mejor acondicionan el producto". En A Coruña, ese producto es también otra de sus bendiciones gastronómicas.