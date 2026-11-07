Axober reúne a unas 120 personas en su cena anual en Carballo (A Coruña)

La Asociación de Empresarios de Bergantiños, que supera las 200 empresas asociadas, reivindicó el papel del asociacionismo en un encuentro con representantes de la Xunta, la Diputación y el Concello

La Asociación de Empresarios de Bergantiños (Axober) reunió este viernes, 6 de noviembre, a unas 120 personas en su cena anual, celebrada en el restaurante Punta del Este–Alda Hotels de Carballo (A Coruña). La cita congregó a representantes del tejido empresarial de la comarca y responsables institucionales para compartir experiencias y reivindicar la colaboración entre empresas como una vía para impulsar el desarrollo económico del territorio.

El presidente de Axober, Diego Iglesias, dio la bienvenida a los asistentes e hizo balance del trabajo desarrollado durante el año. Entre las principales líneas de actividad, destacó la defensa de los intereses de las empresas asociadas, las acciones formativas y la organización de iniciativas como Berocasión y Noroeste 0 Emisións.

«Durante todo o ano traballamos arreo na defensa dos intereses das nosas empresas, na formación e na organización de feiras e xornadas que contribúen a dinamizar o noso tecido empresarial», señaló Iglesias, que agradeció el respaldo de los asociados, los concellos de la comarca, la Xunta, la Diputación y las entidades del territorio, así como el trabajo del equipo de la asociación.

Gran respaldo institucional

La evolución de Axober también centró parte de la intervención de Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación de A Coruña y concejal de Promoción Económica de Carballo. Regueira destacó el crecimiento de la entidad, que ya supera las 200 empresas asociadas, y felicitó a su equipo por el trabajo realizado. Asimismo, incidió en la capacidad de las empresas para establecer alianzas y colaborar en proyectos comunes.

Por su parte, el concejal de Innovación de Carballo, Iván Andrade, puso el foco en la vinculación de Axober con el proyecto europeo TALK 0, en el que participa como entidad colaboradora. Andrade agradeció su disposición para respaldar iniciativas de innovación y animó a las empresas de Bergantiños a dar mayor visibilidad al trabajo que desarrollan en este ámbito.

La delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, destacó los más de 30 años de trayectoria de la asociación y su contribución al emprendimiento y la formación. También subrayó su papel en la creación de redes de colaboración y oportunidades empresariales, y reafirmó el compromiso del Gobierno gallego con el desarrollo económico de Carballo y su comarca.

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, cerró las intervenciones con una defensa del papel de las pequeñas y medianas empresas en la actividad económica y la creación de empleo. Durante su discurso abordó algunos de los retos que afrontan, entre ellos la carga burocrática y la presión fiscal.

Formoso destacó la utilidad de estas citas para conocer de primera mano las demandas de las empresas. «Este é un encontro para vernos, falar e escoitar as necesidades do tecido económico de Bergantiños», afirmó.