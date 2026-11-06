Santiago reunirá a empresarias, científicas y directivas en el II Congreso Executivas de Galicia

La Cidade da Cultura acogerá el 17 de noviembre una jornada sobre liderazgo femenino, profesiones del futuro y mujeres que han abierto camino en sectores tradicionalmente masculinizados

Santiago de Compostela acogerá el próximo martes 17 de noviembre el II Congreso Executivas de Galicia, una cita que reunirá a profesionales del ámbito empresarial, universitario, científico y judicial para abordar la presencia de las mujeres en distintos sectores y su acceso a puestos de responsabilidad. Bajo el lema «Mulleres que abren camiño», el encuentro se celebrará en el Auditorio 1 del edificio CINC de la Cidade da Cultura.

La jornada combinará tres mesas redondas con una charla de Ana Scheidgen, cofundadora de Alfico, distribuidora de New Balance, y una actividad dirigida a jóvenes profesionales. El programa pondrá el foco tanto en las experiencias de mujeres que han desarrollado sus carreras en entornos tradicionalmente masculinizados como en los retos para aumentar la representación femenina en los espacios de decisión.

Una tarde de talento femenino

La recepción de asistentes comenzará a las 15:30 horas, mientras que la bienvenida institucional tendrá lugar a las 16:00 horas, a cargo de Carmen Costas, presidenta de Executivas de Galicia.

La primera mesa, «Donde antes no estábamos», arrancará a las 16:30 horas y reunirá a cuatro profesionales para compartir sus experiencias en sectores con una presencia mayoritariamente masculina. Participarán Alsira Salgado Don, capitana de la Marina Mercante; Alba Novoa Vello, directora de Operaciones de CKP; Beatriz Arribas Valiente, directora de Programas de Urovesa, y Cristina Segade Rodríguez, directora general de C. M. Galanas.

La conversación estará moderada por Concepción Vilaboa, responsable de Auditoría en Auren y vicepresidenta de Executivas de Galicia, y permitirá acercarse a las trayectorias de mujeres que han abierto camino en sus respectivos ámbitos profesionales.

A las 17:15 horas llegará el turno de «Del talento al liderazgo», una mesa centrada en cómo avanzar hacia una mayor presencia femenina en los puestos donde se toman las decisiones. En ella intervendrán Rosa Crujeiras, rectora de la Universidade de Santiago de Compostela; Esther Gómez, directora corporativa de Televés; María Camino, directora de Personas de ABANCA, y María Borrás, presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia. Moderará Mercedes González, directora en Galicia de APD.

Tras una pausa para el café a las 18:00 horas, el congreso retomará su actividad a las 18:45 horas con «Las profesiones del futuro también necesitan referentes». Esta sesión abordará las oportunidades profesionales de los próximos diez años y la importancia de que las mujeres estén presentes desde el principio en esos ámbitos.

La mesa contará con María José Carreira, catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la USC e investigadora del CiTIUS; Antía Fernández López, directora de Innovación para Mercados Estratégicos de Gradiant; Yolanda Prezado, investigadora del Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CiMUS), y Sandra María Piñeiro, presidenta de la Audiencia Provincial de Lugo. La moderación correrá a cargo de Dolores López, directora de la Oficina Urbana 2 de Lugo de Caixa Rural.

La última intervención será la charla de Ana Scheidgen, prevista para las 19:30 horas. Posteriormente, Carmen Costas clausurará el encuentro a las 20:15 horas, antes del cóctel que cerrará la jornada a partir de las 20:30 horas.

El programa también reservará un espacio específico para las nuevas generaciones. Antes del inicio de las sesiones de tarde, Executivas Junior celebrará entre las 14:15 y las 16:00 horas una comida y el taller «Comunicación emocional eficaz», con una dinámica dirigida a jóvenes profesionales.

Las personas interesadas en asistir pueden formalizar su inscripción a través del formulario habilitado en la web de Executivas de Galicia, donde se realiza también el pago para confirmar la reserva de plaza.