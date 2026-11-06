Dos años de asesoramiento y formación para ayudar a crecer a las empresas gallegas desde A Coruña

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Las empresas se enfrentan constantemente a nuevos desafíos: adaptarse a los cambios tecnológicos, mejorar su organización, encontrar nuevas oportunidades de negocio o preparar el relevo generacional.

Para ayudarles a afrontar estas situaciones nace Trevo Atlántico, una iniciativa impulsada por Fundación Luckia con el apoyo de la Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC), que busca fomentar la colaboración entre compañías y mejorar la competitividad del tejido empresarial gallego.

El proyecto se presentará el próximo martes 10 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Campus Luckia de A Coruña, en un encuentro dirigido a empresarios, empresarias y miembros de equipos directivos interesados en conocer esta nueva propuesta.

Bajo el lema 'De Empresa a Empresa', Trevo Atlántico parte de una idea: crear una comunidad en la que los responsables de distintas compañías puedan compartir experiencias, poner en común problemas y encontrar soluciones aplicables a sus propios negocios.

Para ello, el programa contará con ISDI como partner académico y combinará formación especializada con el desarrollo de proyectos adaptados a las necesidades de cada organización.

Formación y acompañamiento

Uno de los elementos centrales de Trevo Atlántico es su apuesta por llevar el aprendizaje más allá de las aulas. El programa incluye 80 horas de formación impartidas por ISDI, distribuidas entre un 70 % de modalidad online y un 30 % presencial en el Campus Luckia de A Coruña.

Durante estas sesiones se abordarán cuestiones fundamentales para la gestión empresarial, como la estrategia, el liderazgo, la gestión de personas, la relación con los clientes o la tecnología.

Pero la propuesta no se limita a la formación. Cada participante trabajará sobre un proyecto prioritario de su propia compañía, centrado en un reto real que necesite resolver. A partir de ese análisis, podrá definir un plan de prioridades con las medidas necesarias para mejorar su organización y avanzar en su desarrollo.

Además, el acompañamiento continuará durante los 24 meses posteriores a la formación, con reuniones trimestrales de seguimiento y la posibilidad de incorporar expertos cuando las necesidades del proyecto lo requieran.

¿Cómo participar?

Trevo Atlántico está dirigido a empresarios, empresarias y profesionales que formen parte de equipos directivos y tengan capacidad de decisión dentro de sus organizaciones.

La iniciativa está pensada para compañías con al menos 10 trabajadores y una facturación anual de entre 2 y 50 millones de euros. No importa tanto la etapa en la que se encuentren, ya que el programa contempla diferentes situaciones: empresas en crecimiento, procesos de consolidación, profesionalización de estructuras, relevos generacionales o transformación de sus modelos de negocio.

Presentación en A Coruña

El encuentro del próximo martes permitirá conocer en detalle la metodología de Trevo Atlántico, sus diferentes fases y las oportunidades que ofrece a las empresas interesadas en formar parte de esta comunidad empresarial.

La presentación tendrá lugar a las 19:00 horas en el Campus Luckia, situado en Camiño Grela al Martinete, 50, junto al centro comercial Marineda City. La asistencia está abierta a empresarios y equipos directivos, aunque el aforo será limitado y será necesario realizar una inscripción previa.

Datos del acto

Presentación de Trevo Atlántico

Fecha: martes, 10 de noviembre de 2026

martes, 10 de noviembre de 2026 Hora: 19:00 h

19:00 h Lugar: Campus Luckia, Camiño Grela al Martinete, 50 (lateral del C. C. Marineda), A Coruña

Campus Luckia, Camiño Grela al Martinete, 50 (lateral del C. C. Marineda), A Coruña Inscripción aquí

Sobre Fundación Luckia

Fundación Luckia es una organización con sede en A Coruña que impulsa el desarrollo de las personas y del tejido empresarial a través del aprendizaje, la innovación y el emprendimiento. Desde Campus Luckia promueve formación práctica en gestión, liderazgo y competencias digitales.

Sobre la CEC

La Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC) es una organización independiente, intersectorial y de ámbito provincial, fundada en 1977.

Representa y defiende los intereses del empresariado a través de asociaciones sectoriales y territoriales, e impulsa la competitividad y el crecimiento empresarial mediante formación, asesoramiento y servicios especializados.

Sobre ISDI

Fundada en 2009, ISDI fue la primera escuela de negocio digital de España. Está especializada en negocio, transformación digital, datos e inteligencia artificial, y cuenta con presencia en Madrid, Barcelona y Ciudad de México.