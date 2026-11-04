La Cátedra R de Ciberseguridad, premiada en Galicia por su apoyo a las empresas

La Cátedra R en Ciberseguridad ha sido reconocida en los premios CIBER.gal 2026 por su contribución al desarrollo tecnológico del tejido empresarial gallego. El proyecto, promovido por el operador R en colaboración con las universidades de A Coruña (UDC) y Vigo (UVigo), ha recibido el galardón a la mejor “Iniciativa dirigida al tejido empresarial” durante la primera jornada del Encuentro Gallego de Ciberseguridad, organizado por la Xunta de Galicia.

La distinción pone en valor el trabajo desarrollado durante los últimos ocho años para acercar la formación especializada, la investigación y las nuevas tecnologías a empresas y administraciones. La entrega tuvo lugar este miércoles en el marco de CIBER.gal 2026 y contó con la presencia de Susana Rey, de la Oficina de Privacidad de R; María Llorente, del área de Marketing Empresas de la compañía, y los dos responsables académicos de la cátedra, Ana Fernández Vilas, de la UVigo, y Carlos Dafonte, de la UDC.

Rey fue la encargada de recoger el reconocimiento y destacó la importancia de la colaboración entre las tres entidades para mantener vivo el proyecto. La representante de R agradeció el trabajo conjunto de las universidades y la compañía, que considera un ejemplo de cooperación público-privada necesario para afrontar los retos actuales de la seguridad digital

Ocho años de trayectoria

La Cátedra R en Ciberseguridad nació en 2018 con el propósito de dar respuesta a las necesidades que estaba generando la creciente digitalización de empresas y administraciones. Desde entonces, ha centrado sus esfuerzos en impulsar la formación de especialistas, favorecer la investigación y trasladar los avances tecnológicos al ámbito empresarial.

El proyecto renovó el pasado año su colaboración con las dos universidades gallegas y mantiene entre sus prioridades la captación de talento en informática, inteligencia artificial aplicada a los negocios y ciberseguridad. Su actividad abarca desde la organización de talleres y competiciones técnicas hasta la concesión de premios académicos, programas de prácticas, jornadas de innovación y actividades divulgativas.

En los últimos años, además, ha reforzado su apuesta por las tecnologías inteligentes y por el desarrollo de soluciones que puedan tener una aplicación práctica en las empresas.

Más de 500 estudiantes

El balance de actividad de la cátedra refleja su alcance en el ámbito formativo y divulgativo. Más de 500 estudiantes han participado en sus propuestas, mientras que el proyecto ha promovido más de 20 acciones de divulgación técnica y social y ha concedido más de 15 premios académicos.

Otro de los resultados destacados es la incorporación al mercado laboral de antiguos participantes. En concreto, nueve estudiantes han conseguido contratos indefinidos en R después de realizar prácticas curriculares en la compañía, una de las vías que utiliza la iniciativa para conectar la formación universitaria con las necesidades profesionales del sector tecnológico.

La cátedra también ha establecido colaboraciones con entidades como el CITIC, atlanTTic, Gradiant, Microsoft, Finsa, Imatia e Hijos de Rivera, entre otras organizaciones vinculadas a la innovación y el desarrollo tecnológico.

Becas y prácticas

Una parte importante de los recursos del proyecto se destina a facilitar la experiencia profesional de los universitarios. La cátedra convoca anualmente becas y prácticas para estudiantes de la Facultad de Informática de la UDC y de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación de la UVigo, tanto de grado como de máster.

Estas estancias permiten al alumnado desarrollar su actividad en R bajo la supervisión de profesionales de la empresa y tutores académicos de sus respectivos centros. También pueden estar vinculadas a la elaboración de trabajos de fin de grado o de máster.

Según los datos facilitados por la organización, el 70% de la dotación económica de la cátedra se dedica a estas becas y prácticas, mientras que el 30% restante se reserva para actividades de divulgación, visibilidad y fortalecimiento de la colaboración institucional.

La iniciativa participa asimismo en diferentes encuentros y competiciones relacionados con la seguridad informática y las vocaciones tecnológicas. Entre ellos figuran cybersec@gal, Talento Ciber, XoveTIC, C3TF, CTFv2, las Jornadas Nacionales de Investigación en Ciberseguridad (JNIC), Hacking nivel MEGA y las Olimpiadas Teleco, además de diferentes proyectos STEM dirigidos a estudiantes de Bachillerato.

Con este nuevo reconocimiento de CIBER.gal, la Cátedra R refuerza su papel como punto de encuentro entre universidad y empresa en Galicia, con el objetivo de formar profesionales especializados y facilitar que ese conocimiento tenga continuidad en el tejido productivo.