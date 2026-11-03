Cabreiroá recupera su primera botella y desarrolla un museo virtual con motivo de su 120 aniversario

Cabreiroá, la marca de agua mineral natural de Corporación Hijos de Rivera, celebra 120 años de historia. Durante sus más de cien años de historia ha estado vinculada a uno de los manantiales más emblemáticos de Galicia. Se trata del de Verín (Ourense), que tiene aguas mineromedicinales y de utilidad pública, declaradas así en 1906.

Para conmemorar este aniversario, la marca mira a sus orígenes. Por ello, desarrolla una edición especial que recupera la estética de su primera botella. Además crea una iniciativa digital dedicada a compartir su patrimonio histórico.

Esta edición limitada de agua mineral natural en vidrio de Cabreiroá reproduce la etiqueta original, la misma con la que la marca se introdujo en el mercado en 1906. La botella, de vidrio no retornable de 75 cl con tapón de rosca, es tanto un objeto de coleccionismo como un homenaje a una trayectoria centenaria.

Tradición y modernidad

La etiqueta conmemorativa que adornará la botella invita a viajar al Verín de principios del siglo XX. Cuando el balneario y su templete modernista formaban parte de la vida social y termal de la villa.

Evoca también a los agüistas que acudían al enclave y a las aguadoras, protagonistas del transporte y la distribución del agua en aquella época. Entre los visitantes históricos del balneario destaca Santiago Ramón y Cajal. Precisamente, el Premio Nobel de Medicina analizó las aguas, certificó sus propiedades mineromedicinales y ayudó a declararlas de utilidad pública, impulsando el prestigio de la marca y del balneario.

Además de la recuperación de la botella y etiqueta original y la tradición, Cabreiroá ha puesto en marcha un museo virtual para dar a conocer su historia en la web de la marca, ha usado las herramientas modernas para celebrar su aniversario.

Este espacio permitirá acercar al público la evolución de Cabreiroá a lo largo de sus 120 años y conocer mejor su vínculo con el manantial y con el territorio que la vio nacer. La iniciativa busca hacer accesible este legado más allá de la edición física de la botella, conectando pasado y presente en una celebración abierta a nuevas generaciones.