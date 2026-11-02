Aceites Abril homenajea a los abuelos gallegos con una campaña que reivindica su papel en las familias

Aceites Abril ha puesto en marcha una campaña de reconocimiento a los abuelos y abuelas de Galicia para reivindicar su papel en la vida cotidiana de las familias. La iniciativa de la empresa ourensana busca dar visibilidad a la contribución de los mayores más allá de los vínculos afectivos, destacando su ayuda en la conciliación familiar, el cuidado de los nietos y la transmisión de valores entre generaciones.

La campaña se construye a partir de la mirada de los nietos y nietas, que toman la palabra para agradecer pequeños gestos y momentos compartidos con sus abuelos. A través de diferentes mensajes, la firma pone el foco en situaciones habituales en muchos hogares gallegos, desde los cuidados y la complicidad hasta la paciencia o el papel de los mayores alrededor de la mesa.

"Avoas, grazas por xuntarnos", "Avós, grazas por consentirnos", "Avós, grazas por ternos ben mantidos" o "Avós e avoas, grazas pola vosa complicidade" son algunos de los mensajes que protagonizan las diferentes creatividades. Todos ellos quedan agrupados bajo un lema común: “Grazas por facernos mellores”, una adaptación del eslogan de la compañía, “Facendo mellor aos mellores”.

Desde Aceites Abril destacan que los abuelos representan una figura fundamental en la organización de muchos hogares gallegos y que su papel va mucho más allá de una presencia familiar entrañable. “En Galicia, nuestros hogares y cocinas giran en gran medida alrededor de nuestros abuelos. Hoy en día son mucho más que una figura entrañable; son un sostén activo, autónomo e insustituible que rompe con los estereotipos del envejecimiento pasivo”, señalan desde la empresa.

La compañía explica que el objetivo es reconocer a esos "héroes silenciosos" que contribuyen al funcionamiento diario de las familias y cuyo trabajo y dedicación no siempre reciben el reconocimiento que merecen.

Fotografías familiares

La propuesta también busca conectar con los recuerdos familiares a través de una estética visual inspirada en los álbumes fotográficos de décadas pasadas. Para ello, las imágenes de la campaña se han realizado con cámaras analógicas y carretes de 35 milímetros, recuperando el estilo de las fotografías familiares de los años 80 y 90.

La intención es dar prioridad al componente emocional y a la autenticidad de las escenas frente a la perfección técnica de las imágenes digitales actuales. La campaña tendrá presencia en distintos puntos de Galicia mediante soportes exteriores, como vallas publicitarias y marquesinas, además de prensa, medios digitales y redes sociales.

Se suma al Xacobeo 2027

Esta iniciativa de reconocimiento a los mayores llega después de que la empresa familiar ourensana anunciase su patrocinio del Xacobeo 2027. La colaboración pretende vincular la actividad de la compañía con la dinamización económica, cultural y social de Galicia durante la celebración del próximo Año Santo.

Aceites Abril señala que esta alianza responde a su voluntad de devolver a la sociedad gallega parte de lo que recibe de ella y contribuir al desarrollo del territorio, con especial atención a sectores como la cultura, la hostelería y los servicios.

La firma también busca asociar su identidad a los valores del Camino de Santiago, entre ellos el esfuerzo, la hospitalidad, la convivencia y la superación personal, así como a la posibilidad de desconectar de la tecnología para recuperar el contacto con el entorno y los orígenes.