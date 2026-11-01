Pablo Rodríguez, ante un panel con la ampliación prevista en el polígono empresarial de Carballo. Quincemil

Pablo Rodríguez, gerente del polígono de Carballo: "La necesidad de suelo es urgente, de empresas propias y de fuera"

De pequeño polígono local a referente ecosistema empresarial de la comarca. "Nacimos en 1990 para dar respuesta a las necesidades de los empresarios de Carballo. A día de hoy podemos decir que somos un polígono puntero a nivel provincial e incluso autonómico".

Así ve la evolución del polígono de Bértoa, en Carballo, su gerente desde hace ocho años, Pablo Rodríguez, justo cuando la Xunta reitera su inversión, a través de los presupuestos de 2027, en la demandada ampliación del ámbito (prevista en unos 630.000 metros cuadrados) y refuerza el gasto en la mejora de las comunicaciones viarias en su entorno.

A pocas fechas, además, de que Bértoa, con 240 empresas y primera Entidade de Conservación, Xestión e Modernización (Ecoxem) de Galicia desde este año, obtenga la segunda certificación en la comunidad de polígono empresarial de calidad (como el de Agrela), a la espera de la confirmación oficial.

La Xunta presupuesta 4,6 millones para la ampliación del polígono y 3 millones para la circunvalación. ¿Son inversiones realistas?

Nos encaja el gasto en la ampliación con el punto en que está su tramitación, acabando la fase de expropiación y llegando a acuerdos con propietarios para adquirir terrenos. Nos gustaría que fuera más rápido pero lo vemos de forma positiva, con el compromiso que tenemos de que la licitación de la nueva urbanización se produzca a finales del próximo año.

Pablo Rodríguez, en una rotonda del polígono empresarial de Carballo. Quincemil

Los tres millones para la circunvalación, que superan los 500.000 que había antes, los vemos con más cautela. Se aprobó el trazado definitivo pero estamos pendiente de un estudio arqueológico en el ámbito de protección del castro de Queixeiro del que aún no sabemos nada. Si el trazado afecta a este ámbito, a lo mejor hay que modificarlo o empezar de cero. Así que de momento está en el aire.

¿En qué consiste esta circunvalación?

Sería la conexión del polígono a través de la carretera de salida hacia la general [AC-552], donde habría dos enlaces desde la rotonda, hacia Ordes y hacia Santiago. Es una reivindicación desde hace mucho tiempo, porque los camiones que salen o llegan al polígono pasan por el pueblo, por zonas deportivas y escolares. A estas alturas no tiene sentido que no tengamos una circunvalación.

¿Cómo de urgente es la necesidad de ampliar el polígono?

Muy urgente. Ahora mismo no existe suelo de promoción pública a la venta y la oferta privada que hay son dos parcelas y una nave. Constantemente viene gente pidiendo suelo y buscando naves. Hay mucha demanda pero no hay oferta.

Naves empresariales en una calle del polígono de Bértoa. Quincemil

El año pasado hicimos un estudio de necesidades de suelo de las empresas que ya están en el polígono: necesitan para crecer 80.000 metros cuadrados. Si las empresas propias de aquí quieren suelo, la necesidad es urgente, y si además todas las semanas nos preguntan empresas de fuera por la disponibilidad...

¿De qué sectores son esas empresas externas del polígono interesadas?

De la energía, las nuevas tecnologías. Buscan espacio sectores emergentes que quieren crecer aquí y que les encaja esta zona para seguir desarrollando su actividad porque la ven atractiva.

¿Por qué les gusta esta zona?

El precio del suelo es competitivo, en comparación con el de Morás en Arteixo, por ejemplo. Por la orografía, el coste de urbanización en suelo llano no es elevado. Se encuentran con un polígono maduro con una red de posibles proveedores y clientes, un ecosistema y una dinámica empresarial que puede cubrir sus necesidades y en la que conseguir clientes o aliados.

¿Qué encontrarían aquí también empresas cuya actividad se desarrolle o pase por el puerto exterior de A Coruña?

Allí va quedando menos espacio. Bértoa está a 20 minutos por una vía de alta capacidad, es una infraestructura bien comunicada en la que encontrarían comodidad tanto para montar una plataforma logística de almacenamiento y distribución o que podrían tener plataforma en Langosteira y hacer trabajos de montaje en Carballo. Esto puede ser un ámbito complementario con actividades no exclusivamente portuarias.

Un vehículo circula por el polígono de Bértoa en Carballo. Quincemil

¿Se advierte un traslado de firmas de Agrela o Pocomaco, en A Coruña, a otros polígonos de la comarca?

Agrela y Pocomaco son polígonos urbanos saturados, sobre todo Agrela, integrado en la malla urbana. Se percibe poco a poco que desaparece de allí cierta actividad industrial que emigra a Arteixo, A Laracha o Carballo. Es una dinámica muy común.

¿En qué emprendimiento es rica la comarca de Carballo?

Sobre todo en lo relacionado con los oficios e industria. Ha habido mucho autónomo al que le ha ido bien, ha contratado gente y montado una sociedad limitada... Del mundo del metal, la construcción, la carpintería. Se han creado empresas más curiosas, con segundas generaciones, porque aquí hay muchas pymes familiares arraigadas en el territorio, con sentido de pertenencia. El 90% son empresas de Carballo o la comarca. Eso nos da mucha fortaleza.

Además, percibimos que la media de edad de los empresarios es más baja que en otros polígonos, es la impresión que tengo y lo que me dicen y veo: gente de unos 40 años que empezó aprendiendo un oficio, ya trabajó a los 20 y tiene espíritu y empuje. A esos perfiles lo que les sobra es trabajo.