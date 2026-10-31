Mutuactivos reúne a cerca de 100 inversores en A Coruña y ve oportunidades en banca, industria y telecos

La gestora celebró su encuentro anual en el Club Cámara Noroeste, donde analizó las perspectivas económicas y sus principales apuestas en bolsa y renta fija

Mutuactivos reunió el pasado jueves 29 de octubre a cerca de 100 inversores y ahorradores en el Club Cámara Noroeste de A Coruña. La gestora de fondos de inversión y de pensiones del Grupo Mutua Madrileña celebró su encuentro anual en la ciudad con una conversación sobre el contexto económico y las oportunidades que identifica en los mercados.

El acto fue presentado por Pablo Alfeirán, director territorial de Mutuactivos en Galicia y Asturias, y contó con la participación de Joaquín Ferrer, director de Renta Variable, e Ignacio Dolz de Espejo, director de Soluciones de Inversión y Producto.

Durante la charla, Ferrer defendió que la bolsa estadounidense presenta valoraciones más bajas que hace un año si se comparan sus cotizaciones con los beneficios previstos de las empresas. “Los beneficios esperados de las compañías del S&P 500 han crecido más que el propio índice, lo que ha provocado una reducción de su PER”, explicó, en referencia a la relación entre el precio de las acciones y sus beneficios.

El responsable de Renta Variable matizó que la mejora de los resultados se concentra principalmente en tecnología, energía y comunicaciones. Entre las compañías en las que la gestora aprecia potencial citó a los bancos UniCredit, Santander y Erste; a las industriales Schneider y Rheinmetall; y a las empresas de telecomunicaciones Zegona, United Internet e INWIT. También mencionó valores como Aena, Galp y Atalaya Mining.

Las pequeñas compañías europeas y las oportunidades vinculadas a la transición energética y la inteligencia artificial figuran igualmente entre sus focos de interés. Sobre esta última, Ferrer sostuvo que la tesis de inversión sigue vigente, aunque el mercado exige cada vez más a las empresas que traduzcan sus inversiones en ingresos y beneficios.

Tres factores condicionantes

Por su parte, Dolz de Espejo señaló tres factores que, a su juicio, están condicionando la economía: la guerra entre Estados Unidos e Irán y su impacto en el petróleo, el aumento de la inversión relacionada con la inteligencia artificial y los elevados déficits y niveles de deuda pública de algunas de las principales economías, entre ellas Estados Unidos.

Según su análisis, estos elementos mantienen la presión sobre la inflación y dificultan una rápida relajación de la política monetaria. “La combinación de estos elementos contribuye a mantener la inflación por encima de los objetivos de los bancos centrales”, afirmó.

En renta fija, la gestora identifica oportunidades en activos de alta calidad y, especialmente, en los vencimientos más cortos. Dolz de Espejo explicó que Mutuactivos ha reducido el riesgo de crédito de sus carteras para disponer de liquidez con la que aprovechar posibles oportunidades de compra.

Entre los mercados europeos, la entidad puso el foco en Francia, donde considera que el déficit, la deuda y el bloqueo político están elevando los costes de financiación. Su estrategia contempla oportunidades en deuda francesa con vencimientos de entre uno y tres años, mientras mantiene una posición prudente en los plazos largos.

Mutuactivos presta servicio en A Coruña desde 2005. Alfeirán destacó la cercanía y la confianza en la relación con los clientes como señas de identidad de la delegación, junto con la adaptación a distintos perfiles de inversión. “Contamos con una amplia gama de instrumentos de inversión global, que complementamos con servicios de asesoramiento y planificación financiera personalizada”, señaló.