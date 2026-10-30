Vegalsa-Eroski donará alrededor de 4.500 kilos de alimentos con motivo del Día de Todos los Santos Cedida

Vegalsa-Eroski dona 4.500 kilos de alimentos a 15 entidades sociales por Todos los Santos

La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski donará alrededor de 4.500 kilos de alimentos a 15 entidades sociales de Galicia, Asturias y Castilla y León con motivo del Día de Todos los Santos, que se celebra este domingo 1 de noviembre.

La iniciativa permitirá que las asociaciones beneficiarias preparen menús especiales para las personas a las que atienden habitualmente. Entre los productos donados figuran gambones, aportados gracias a la colaboración de proveedores como Pescanova, cinta de lomo, fideos, puerros, patatas, zanahorias, cebollas, aceite de oliva y manzanas.

Las entidades servirán estas comidas en sus instalaciones o las entregarán para llevar, en función de sus protocolos y de las necesidades de sus usuarios.

Entidades beneficiarias

Entre las organizaciones que recibirán esta donación se encuentran la Cocina Económica de A Coruña, la Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos y la Asociación Ciudadana de Lucha Contra la Droga (ACLAD), también de A Coruña.

En Ferrol, la iniciativa llegará a la Cocina Económica, mientras que en Santiago de Compostela se beneficiarán la Cocina Económica y la residencia Cottolengo.

La colaboración se extenderá también a Sal de la Tierra y la Fundación de la Santa Cruz, ambas en Vigo; el Hospital Asilo Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia; la Asociación Caridad Santiago Apóstol de Cangas; y la residencia Betania de Viveiro.

Fuera de Galicia, los alimentos llegarán a las cocinas económicas de Oviedo y Gijón, en Asturias, y a la Asociación Leonesa de Caridad (ASLECA), en Castilla y León.

Alimentos donados desde 2010

Esta acción forma parte del programa anual de donaciones de Vegalsa-Eroski, que contempla la entrega de alimentos para preparar cinco comidas especiales a lo largo del año.

Estas iniciativas coinciden con fechas señaladas como el Día de Reyes, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Apóstol en Galicia y el Día de Todos los Santos.

Además de estas entregas extraordinarias, la compañía realiza donaciones mensuales a las 15 entidades sociales con las que colabora.

Según los datos facilitados por Vegalsa-Eroski, este programa ha permitido distribuir más de 600 toneladas de productos desde 2010.

La empresa señala que el objetivo de estas aportaciones es facilitar que las personas en situación de vulnerabilidad también puedan disfrutar de un menú especial durante las celebraciones más destacadas del calendario.